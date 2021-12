Venäjä on järjestänyt sotaharjoituksia Ukrainan rajoilla. Nyt pelkona ovat kyberiskut.

Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat lähettäneet kybersodan asiantuntijoita Ukrainaan auttaakseen maata valmistautumaan mahdolliseen kybersotaan Venäjän kanssa, paljastaa sanomalehti The New York Times. Venäjä on aiemmin iskenyt Ukrainan sähköverkkoon Krimin valtauksen seurauksena vuosina 2015 ja 2016.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on siirtänyt viime aikoina noin 175 000 sotilasta Ukrainan rajojen läheisyyteen. Lisäksi Venäjän pelätään iskevän kyberhyökkäyksillä maan sähköverkkoon, pankkijärjestelmään sekä muihin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiin kohteisiin.

Yhdysvaltalaisten tiedusteluarvioiden mukaan Venäjän tarkoituksena on saada Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky näyttämään kyvyttömältä ja heikolta. Kyseessä voi olla myös tekosyyn rakentaminen, jonka turvin Venäjä voisi hyökätä Ukrainaan.

Tiedusteluarvioiden mukaan Venäjän kyberhyökkäysten sarja ei ole koskaan lakannut. Haitallinen toiminta verkossa on lisääntynyt samalla, kun yleisön huomio on keskittynyt rajojen ympärille kerääntyviin venäläisjoukkoihin.

”Kyseessä on laaja kampanja, joka kohdistuu useisiin Ukrainan hallituksen virastoihin, kuten sisäisiin asioihin, kansalliseen poliisin ja niiden sähköisiin järjestelmiin”, sanoi Venäjän kyberaktiviteetteja tutkiva Dmitri Alperovitch.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan ei ole varmaa. Anonyymisti The New York Timesille puhuneet viranomaiset paljastivat, että keskusteluissa on noussut esille laajan kyberhyökkäyksen mahdollisuus.

Viranomaisten keskusteluissa on lähteiden mukaan puitu sitä, auttaisiko Ukrainan infrastruktuurin rapauttaminen kyberiskuilla Putinia saavuttamaan tavoitteensa maan hallituksen vaihtamisesta Venäjä-mieliseen nukkehallitsijaan.

Vanhempi tiedusteluviranomainen korosti, että laaja kyberhyökkäys voisi olla Putinille hyödyllisempää, kuin maan valloittaminen sotilaallista voimaa käyttäen. Fyysisestä valloittamisesta Venäjälle koituvat sanktiot olisivat luultavasti erittäin kovia.

