Euroopan keskuspankin EKP:n tällä viikolla julkistamat tilastot huhtikuun luotonannosta kertovat selkeää viestiä siitä, että luottolama on nyt totta Euroopassa.

Luotonanto pysähtyi käytännössä euroalueella kokonaan huhtikuussa. Yrityslainojen myöntäminen supistui jo viidettä kertaa puolen vuoden sisällä. Kotitalouksille myönnettävien lainojen, käytännössä asuntolainojen, kasvu oli nollassa maaliskuuhun verrattuna.

Asiantuntijat kiinnittivät huomiota erityisesti siihen, että nyt sekä luotonanto että luottojen kysyntä hidastuvat. Käänteestä saatiin jo aikaisemmin esimakua Italiassa, ja nyt muu euroalue seuraa perässä. Oxford Economicsin Euroopan pääekonomisti Ángel Talavera on kuvaillut tilannetta suorin sanoin vaaralliseksi.

Seuraavaksi huomio kohdistuu siihen, miten lainojen takaisinmaksu sujuu korkeampien korkojen aikakaudella. EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos totesi jo muutama viikko sitten, että kehitystä on syytä seurata tarkasti. Esimerkiksi luottoluokittaja Scope Ratings ennustaa jo järjestämättömien lainojen määrän kasvua euroalueella tämän vuoden aikana.

Käänne on selvä, ja sen taustalla on EKP:n rahapolitiikan kiristys, joka nyt alkaa tuntua toden teolla. ING:n ekonomisti Bert Colijn arvioi tiistaina, että EKP:n neuvoston kyyhkyillä on nyt kesäkuun korkokokoukseen vahva argumentti koronnostojen lopettamisen puolesta.

”Rahapolitiikan kiristys näkyy 12-18 kuukauden viiveellä.”

Toistaiseksi EKP:sta kuultu viesti on ollut kova: korot nousevat vielä lisää ja pysyvät korkealla pitkään. Markkinoilla pidetään jo lähes varmana, että korot nousevat kolmessa seuraavassa korkokokouksessa kesä-, heinä- ja syyskuussa. Tuore tilasto luotonannosta voi muuttaa joidenkin neuvoston jäsenten kantoja.

Suurempi totuuden hetki on kuitenkin edessä, kun euroalueen pankkien EKP:lta koronapandemian aikana saadut edulliset TLTRO-lainat erääntyvät maksettavaksi kesäkuussa.

Kyseessä on 477 miljardin euron kokonaispotti, josta peräti kolmasosa on italialaisissa pankeissa. Muun muassa ranskalaispankki Societe Generale varoitti toukokuun alussa, etteivät ainakaan kaikki italialaispankit pysty maksamaan EKP-velkaansa takaisin.

EKP:n on ennakoitu tulevan avuksi siltarahoitusta tarjoamalla. Sitä ei tarjottu vielä toukokuussa, mutta kesäkuun puolivälin korkokokouksen aikaan tilanne voi olla kokonaan toinen.

Monien mukaan kaikki tämä on vasta alkua. Ekonomistit muistuttavat, että rahapolitiikan kiristys näkyy reaalitaloudessa tyypillisesti 12-18 kuukauden viiveellä. EKP aloitti ohjauskorkojen nostot viime vuoden heinäkuussa, eli pahin on todennäköisesti vasta edessä.