Terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen on nähty usein hallituksen tiedotustilaisuuksissa, niin myös tänään. Kuvassa hän on Säätytalon portailla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen arvioi Suomen koronatilannetta Dagens Nyheterin (DN) haastattelussa.

Suomessa keskustellaan jo siitä, miten rajoitustoimia voitaisiin alkaa purkaa. Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi tänään hallituksen tiedotustilaisuudessa, että hallitus käy ensi viikolla läpi tilannearvion siitä, miten rajoitustoimia on syytä jatkaa tai missä aikataulussa rajoitustoimia voidaan oikea-aikaisesti purkaa.

Ruotsin linja on herättänyt huomiota Suomessa, sillä meillä otettiin käyttöön kovia rajoitustoimia jo kuukausi sitten, kun taas Ruotsi on ollut pehmeämmällä linjalla. Salminen arvioi DN:lle, että hänen ja Ruotsin johtavan epidemiologin Anders Tegnellin näkemyksissä on vai vähän eroja ja periaatteessa he ajattelevat samalla tavalla, mutta Suomessa poliittiset päättäjät ovat lähteneet hiukan tiukemmalle linjalle. Salmisen mukaan koronaa voi torjua erilaisin tavoin.

Salminen myös huomauttaa, ettei tiukkoja rajoitustoimia voi jatkaa loputtomasti. Salminen varoittaa, että pitkällä tähtäimellä tiukoilla rajoitustoimilla on myös kielteisiä vaikutuksia ihmisten elämään ja terveyteen.

”Jos tätä tehdään liian kauan, on suuri riski, että tasoitamme huippua liikaa. Silloin epidemia palaa voimalla, kun poistamme rajoitukset”, Salminen sanoo DN:lle ja huomauttaa, että epidemia ei katoa, vaikka Suomi on onnistunut hidastamaan sitä.

Jos rajoitukset jatkuvat hyvin pitkään, tulee Salmisen mukaan toinen aalto, joka voi olla yhtä paha kuin jos mitään rajoitustoimia ei olisi otettu käyttöön.

Salminen huomauttaa, että jatkossa kyse on riskienhallinnasta ja on olemassa toimenpiteitä, jotka eivät rajoita liikkuvuutta ja yritystoimintaa samalla tavalla.

Salminen puhuu laajennetusta testaamisesta ja siitä, että suuri osa uusista tapauksista voitaisiin jäljittää ja asettaa karanteeniin. Tähän tarvitaan paljon työtä ja myös teknisiä ratkaisuja, mutta tällaista vaihtoehtoa Salmisen mukaan Suomessa nyt parhaillaan pohditaan.

Jotta uusien tapausten eristäminen saataisiin toimimaan, Suomessa saatetaan Salmisen mukaan tarvita lakimuutoksia, sillä nykyisin vain tartuntatautilääkäri voi päättää yksittäisen kansalaisen karanteenista ja tässä mielessä tartuntatautilääkäreitä on Suomessa liian vähän. Lisäksi paperityötä on Salmisen mukaan turhan paljon. Hän arvelee, että tilanteeseen tulee muutos, sillä hallitus odottaa työryhmältä ehdotuksia.