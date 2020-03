Yksittäisten luokkien oppilaat on määrätty kotikaranteeniin Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa, koska koulun oppilaalla, joka oli koulussa lievästi oireisena, on todettu koronavirus.

Kotikaranteeni. Yksittäisten luokkien oppilaat on määrätty kotikaranteeniin Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa, koska koulun oppilaalla, joka oli koulussa lievästi oireisena, on todettu koronavirus.

Kotikaranteeni. Yksittäisten luokkien oppilaat on määrätty kotikaranteeniin Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa, koska koulun oppilaalla, joka oli koulussa lievästi oireisena, on todettu koronavirus.

Joidenkin Viikin normaalikoulun kotikaranteeniin asetettujen, mahdollisesti koronavirukselle altistuneiden oppilaiden pelätään rikkoneen karanteenimääräystä asioimalla paikallisessa kaupassa ja liikkumalla lähialueilla. Asiasta on levinnyt huhuja koulun oppilaiden vanhempien keskuudessa, ja viranomaiset vahvistavat ryhtyneensä toimiin epäilysten vuoksi.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen vahvistaa Uudelle Suomelle, että viranomaiset saivat tiedon epäilyistä keskiviikkona.

”Eilen on tullut yhteydenotto ja siihen on myös reagoitu. Viikin koulun rehtorit ovat lähettäneet Wilma-viestin asiasta ja tarkoitus on, että myös me täältä sote-osastolta laitamme viestin [perheille], jossa uudelleen kerrataan, mikä karanteenin merkitys on ja pyydetään kiinnittämään siihen huomiota. Karanteenin määrääminen on ihan totista totta”, Turpeinen kertoo.

Yhteydenotto tuli kaupungin terveyspalveluiden epidemiologian yksikköön.

Vahvistettua tietoa siitä, että karanteeniin määrättyjä lapsia todella olisi liikkunut alueella, ei viranomaisilla ole. Näin ollen muistutusviestitkin ovat lähteneet kaikille altistuneiden lasten perheille, eivät yksilöidysti tietyille perheille.

”Meillä ei ole identifioitu, keitä nämä mahdollisesti olisivat”, Turpeinen sanoo.

”On vain tieto, että 2-3 nuorta olisi puhunut näin.”

MTV kertoo, että puheita olisi kuultu Viikin K-Supermarketissa asioineilta lapsilta, jotka olisivat puhuneet karanteenistaan. Vahvistettuja tietoja ei kaupan johdollakaan ole.

”Kauppaanhan ei saisi karanteenissa oleva mennä, se on ihan selvä asia”, Turpeinen kertoo.

Viranomaiset ovat aiemmin kertoneet, että karanteenissa oleva voi käydä lenkillä tai ulkoiluttamassa koiraa, mutta ei mennä ”ihmisten ilmoille” kuten kauppoihin.

Kuinka vakavana asiana pidätte tällaista mahdollista karanteenin rikkoutumista?

”Totta kai se on vakava asia, tällähän pyritään epidemian viivästyttämiseen. Se on erittäin vakava asia. Kyllä nyt toivotaan tietenkin, että perheet kävisivät vielä tämän lastensa kanssa läpi ja teroittaisivat, että tämä ei ole mikään leikin asia vaan totista totta.”

Turpeinen muistuttaa kuitenkin, että karanteeniin määrätyt lapset eivät ole koronaviruspotilaita, vaan mahdolliselle virustartunnalle altistuneita. Terveydenhuollon asiantuntijoiden tekemän riskiarvion mukaan altistuneiden lasten tartuntariski on vähäinen, koska myös koulussa olleen, koronatartunnan saaneen lapsen oireet olivat tuolloin vähäiset.

”Nämähän ovat altistuneita, jotka on määrätty karanteeniin, se on eri asia kuin jos he olisivat selkeästi sairaita ihmisiä”, Turpeinen sanoo.

LUE MYÖS 150 ihmistä määrätty kotikaranteeniin Suomessa – Tällaisen rangaistuksen sen rikkomisesta voi saada

Onko harkinnassa toimia esimerkiksi kyseisessä kaupassa tiettynä aikana asioineiden ihmisten suhteen?

”Toistaiseksi ei ole. Tietysti olemme koko ajan kuulolla, miten tämä asia etenee, mutta toistaiseksi ei ole ryhdytty muihin toimiin kuin tähän viestintään.”

Karanteenimääräyksen antaa kunta, joka on myös valvova viranomainen asiassa. Karanteenin rikkominen voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen eli rikostuomioon, sillä se katsotaan terveydensuojelurikkomukseksi.

Tästä on kyse karanteenissa: 100 oppilasta kotiin viranomaisten määräyksellä

Helsingin kaupunki, sairaanhoitopiiri HUS ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoivat karanteenitoimista sunnuntaina, jolloin asiasta tiedotettiin myös viikkiläisen Helsingin yliopiston normaalikoulun oppilaiden vanhemmille. Viranomaiset päättivät, että koronapotilaan kanssa läheisissä tekemisissä olleet 100 oppilasta Viikin ”norssin” luokilta 6A, 6B, 6C ja 4B, heidän opettajansa sekä kouluavustaja asetetaan kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi. Lisäksi karanteeni asetettiin juniorijalkapallojoukkueelle, jonka harjoituksissa tartunnan saanut lapsi oli käynyt.

”Koulun oppilaiden vanhemmat ovat saaneet tiedon Wilma-viestillä ja jalkapallojoukkueen pelaajien perheisiin ollaan parhaillaan yhteydessä. Perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen. He voivat elää ja liikkua normaalisti”, viranomaiset tiedottivat tuolloin.

Karanteeniin asetetuille toimitettiin asiasta virallinen päätös, joka oikeuttaa tarvittaessa alle 16-vuotiaan huoltajan jäämään kotiin hoitamaan lastaan, vaikka lapsi olisikin terve. Päätös perustuu tartuntatautilakiin.

LUE SEURAAVAKSI: