Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti eilen keskiviikkona, että vihreät ja keskusta neuvottelevat kahden kesken ilmastokysymyksestä. Kahdenkeskiset neuvottelut päättyivät keskustan poistuttua niistä, mitä vihreät nyt kritisoi. Vihreistä korostetaan sosiaalisessa mediassa, että puolue olisi ollut valmis neuvottelemaan vaikka läpi yön. Piikkejä saa edelleen myös keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko, joka luonnehti riidassa olevan kyse ”alaviitteestä” tai ”viikunanlehdestä”.

Moni vihreä rummuttaa nyt myös sitä, että riippumattoman Ilmastopaneelin pitäisi arvioida hallituksen ilmastopäästöjen vaikutukset.

LUE MYÖS Valitseeko Maria Ohisalo itse sijaisensa? Yksi on jokerikortti

Vihreiden varapuheenjohtajaehdokkaat ovat kommentoineet tilannetta aktiivisesti Twitterissä. Vihreiden puoluekokous järjestetään viikonloppuna.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Kun vihreiden viesti on, että keskusta lähti neuvotteluista, viestii puolestaan keskusta jättäneensä kompromissiehdotuksen kiistana olevasta ilmastokysymyksestä. Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoivat eilisiltana MTV:lle, että pääministerin on ratkaistava, onko keskustan esitys ”ota tai jätä” -paperi. Uuden Suomen ”hornankattilasta” saaman viestin mukaan pallo on nyt pääministeri Marinilla.

LUE LISÄÄ:

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs on myös lähettänyt medialle tiedotteen. Sen keskeisin viesti näyttää olevan vastaus vihreiden syytöksiin siitä, että keskusta poistui kahdenvälisistä neuvotteluista.

”Keskusta on aina valmis neuvottelemaan. Itseisarvoinen riitely ei vähennä päästöjä – eikä tuo Suomeen yhtään työpaikkaa lisää”, Pylväs sanoo tiedotteessaan.

Hallituksen viisikko eli hallituspuolueiden puheenjohtajat jatkavat nyt riihineuvotteluita.

Ilmastokysymyksessä vihreiden linjalla on ollut myös vasemmistoliitto.

”Ratkaisut ja kompromissit, joista lopulta neuvotellaan, neuvotellaan viiden puolueen kesken ja niiden pitää olla sellaisia, mitkä kaikki voivat kuitata”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi viisikon neuvotteluihin mennessään.