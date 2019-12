Sekä perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén että kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä puivat lauantaina eduskunnassa tällä viikolla käsiteltyä välikysymystä.

Hallitus vastasi tiistaina kaikkien oppositiopuolueiden jättämään yhteiseen välikysymykseen, jossa ihmetellään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja hallituksen sekavaa viestintää sekä toimintaa al-Holin tapauksessa.

Packalénin mukaan välikysymyskeskustelun seuraaminen eduskunnassa tuntui absurdilta.

”Hallituspuolueiden edustajat eivät puuttuneet lainkaan välikysymyksen aiheeseen. He siirsivät keskustelun lapsiin ja moraalisiin kysymyksiin. Välikysymyshän ei koskenut sitä, tuodaanko ISIS-perheitä Suomeen vaan siitä, miten asia on ministerin toimesta hoidettu ja nauttiiko ministeri eduskunnan luottamusta”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

”Keskustelun perusteella näyttää siltä, ettei osa hallituspuolueiden edustajista välttämättä aidosti ymmärtänyt, mitä välikysymyksessä käsitellään. Todennäköisesti kyse oli kuitenkin yhdessä sovitusta taktiikasta. Siinä on valtava ero, sotkivatko he puurot ja vellit vahingossa vai sopivatko keskenään, että lakia voi rikkoa, jos oma moraali sitä puoltaa. Jälkimmäinen on anarkiaa.”, Packalén jatkaa.

Lue seuraavaksi:

Markku Eestilä korostaa omassa ulostulossaan facebookissa, että välikysymys tehtiin sen takia, että ulkoministeri pani omavaltaisesti toimeen asioita, joista ei ollut poliittista päätöstä.

”Sen lisäksi hänen jutut muuttuivat sitä mukaa, kun virkamiehet niitä julkisesti korjailivat. Pitäisikö aiheellinen välikysymys jättää sen takia tekemättä, että Suomessa on perussuomalaiset”, hän kysyy.

Eestilä viittaa sosiaalisessa mediassa runsaasti huomiota saaneeseen Helsingin Sanomien kolumniin, jonka mukaan oppositiopuolueet lietsoivat ”pelkoa ja hysteriaa” vain nostaakseen kannatustaan.

”Perussuomalaisille al-Holin lapset ja äidit ovat kuin taivaasta kultatarjottimella laskettu joululahja. Heidän motiivejaan ei tarvitse arvailla. Mutta miksi heidän tuekseen riensivät myös muut oppositiopuolueet”, kolumnin kirjoittanut politiikan toimittaja Yrjö Rautio ihmettelee.

Lue myös:

Välikysymyksen käsittelyssä Pekka Haaviston luottamuksen puolesta äänesti 110 kansanedustajaa. Epäluottamukselle antoi äänensä 79 kansanedustajaa. Poissa oli 10 kansanedustajaa. Haaviston luottamus oli odotettua, sillä Sanna Marinin (sd) hallitus teki ennen välikysymyskeskustelua poliittisen päätöksen asiasta.

Lisää aiheesta: