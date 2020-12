Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on julistettu niin amerikkalaismedian kuin useiden USA:n osavaltioiden toimesta seuraavaksi Yhdysvaltain presidentiksi.

Biden pesi presidenttikisassa vastaehdokkaansa, republikaaneja edustavan istuvan presidentin Donald Trumpin. Biden sai taakseen 306 valitsijamiestä, kun vaalivoittoon riittää 270 valitsijamiehen tuki.

Kaikki amerikkalaiset eivät kuitenkaan suostu purematta nielemään vaalitulosta. The Guardianin mukaan Texasin osavaltio on nostanut kanteen neljän vaa’ankieliosavaltion tuloksesta. Texas vaatii tulosten hylkäämistä, koska kanteen mukaan osavaltiot eivät ole onnistuneet postiäänien luotettavassa valvonnassa.

Kanne koskee Georgiaa, Michigania, Pennsylvaniaa ja Wisconsinia. Näitä kutsutaan vaa’ankieliosavaltioiksi, koska republikaanien ja demokraattien kannatus on näissä osavaltioissa hyvin tasaista.

Texas jätti kanteen suoraan korkeimmalle oikeudelle. Osavaltio haluaa korkeimman oikeuden mitätöivän osavaltioiden valitsijamiesten äänet. Kaikki neljä osavaltiota kiistävät syytökset, ja osavaltioiden vaaliviranomaisten mukaan petoksista ei ole todisteita.

Georgian osavaltio on vahvistanut uudelleen Bidenin vaalivoiton laskettuaan äänet kolmesti. Trump jatkaa silti Georgian osavaltiosihteerin, republikaaneja edustavan Brad Raffenspergerin kritisoimista.

”Oli kyseessä sitten Yhdysvaltain presidentti tai toiselle ehdokkaalle hävinnyt valtionhallinnon ehdokas, vaalihallintoa koskeva disinformaatio pitäisi tuomita ja torjua. Rehellisyys on tärkeää. Totuudella on merkitystä, Raffensperger vastaa CNN:n mukaan.

USA:n senaatin kohtalo on edelleen auki. Georgian senaattikisa ratkaisee, kuka kontrolloi senaattia. Osavaltiossa on jo äänestetty senaattoripaikoista, mutta senaattikisa pidetään uudelleen tammikuussa, koska kukaan ehdokkaista ei saanut yli 50 prosenttia äänistä.

Jos senaatin paikat menevät tasan republikaanien ja demokraattien välillä, demokraatteja edustavan varapresidentin Kamala Harrisin ääni ratkaisee tasatilanteessa äänestyksen tuloksen.

Senaatin paikoista kisaavat vuodesta 2015 Georgian senaattorina toiminut republikaani David Perdue ja tämän vuoden tammikuusta alkaen toisena Georgian senaattorina toiminut republikaani Kelly Loeffler.

Heitä vastassa ovat demokraatteja edustavat, tutkivana journalistina tunnettu Jon Ossoff ja pastori Raphael Warnock.

The New York Timesin mukaan lähes miljoonaa äänestäjää on tilannut postiäänestyslipukkeen ja lähes 43 000 äänestäjää on jo toimittanut äänestyslipukkeensa.

Georgialaiset voivat pyytää postiäänestyslipuketta tammikuun ensimmäiseen päivään saakka, mutta äänestäjiä on kehotettu lähettämään lipukkeensa hyvissä ajoin ennen tammikuun viidennen päivän takarajaa mahdollisten viivästysten ja muiden ongelmien välttämiseksi.

