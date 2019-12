Aseluvista on sunnuntaina noussut pienimuotoinen kohu Suomessa. STT kertoi päivällä, että Suomessa on rekisteröityneisiin metsästäjiin verrattuna moninkertainen määrä luvallisia aseita, poliisin arvion mukaan jopa 1,5 miljoonaa.

Poliisihallituksen ylitarkastajan Reima Pensalan mukaan unohtuneilla aseilla on riski päätyä rikollisiin käsiin.

”Ongelma on se, että kun aseella ei ole käyttöä, ne unohtuvat ja päätyvät helposti lailliselta omistajalta laittomaan asekauppaan. Tällä hetkellä on yksimielisyys siitä, että anastus tai kavallus on yleisin reitti laittomaan asekauppaan”, hän kommentoi STT:lle.

Pensalan mukaan yksi ratkaisu olisi se, että jatkossa aselupia myönnettäisiin vain määräaikaisina. Lupa voisi olla voimassa aina määräajan kerrallaan tai vaihtoehtoisesti aseluvan edellytyksien uudelleenarviointiin, kun luvan saanut on päässyt tiettyyn ikään.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho nostatti äläkän kirjoittamalla Twitterissä, että tavoitteena on yksi ase per omistaja.

”Metsästäjien ja muiden aseenomistajien kannattaa olla hereillä. Tavoitteena on yksi pyssy per omistaja ja alamaisin jatkolupa-anomus muutaman vuoden välein”, hän sanoi.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä puuttui asiaan muistuttamalla, että hallitusohjelmassa linjataan selkeästi, että aselupakäytännöt yhtenäistetään koko maassa aselainsäädäntöä kiristämättä.

”Miksi jatkat valehtelua? Tässä on kyseessä poliisihallituksen typerä pohdinta, jota ei toteuteta. Hallitusohjelma toteaa selkeästi, että aselupakäytännöt yhtenäistetään koko maassa aselainsäädäntöä kiristämättä ja metsästys turvataan”, hän vastasi Halla-aholle.

Sisäministeriön valtiosihteeri OlliPoika Parviainen (vihr) vahvistaa Kärnän olevan oikeassa.

”Mitään laajempaa aselakipoliittista projektia ei ole käynnissä. Hallitusohjelman mukaisesti ”Aselupakäytännöt yhdenmukaistetaan niin, ettei aselainsäädäntö kiristy. Lisäksi tietojärjestelmien toimivuus tärkeää. Opposition pelottelu on tarpeetonta.”

Myös Suomen Reserviupseeriliitto on osallistunut keskusteluun. Liiton puheenjohtajan Mikko Halkilahden mukaan ampumaurheilu ja reserviläisammunnat on STT:n uutisoinnissa jätetty huomioimatta.

”Meidän puolustusratkaisumme perustuu laajaan reserviin ja sen ampumataidon ylläpidosta ei Puolustusvoimat voi resurssien puutteen takia valitettavasti vastata, joten suuri osa reservin ampumataidon ylläpidosta perustu reserviläisten omaehtoiseen, omilla aseilla tapahtuvaan harjoitteluun, Halkilahti muistuttaa. Aktiiviharrastajien keskuudessa aseiden turvallinen säilyttäminen on itsestään selvyys”, hän kommentoi tiedotteessa.

Halkilahti myöntää, että aseiden siirtyminen laittomasti vääriin käsiin on ongelma. Sitä ei hänen mukaansa kuitenkaan ratkaista Poliisihallituksen virkamiehen esittämillä malleilla.

”Käyttämättömien aseiden luovutus pitäisi tehdä nykyistä vaivattomammaksi. Näin esimerkiksi perikuntien ei tarvitsisi miettiä, miten käyttämättömien aseiden kanssa toimitaan. Mahdollinen korvaus aseen luovuttamisesta varmasti lisäisi tarpeettomien aseiden poistumista kansalaisilta”, Halkilahti uskoo.

