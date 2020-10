Uusi Suomi kysyi lukijoiden mielipidettä rajoituksiin syyskuun lopussa, kun hallitus päätti aikaistaa ravintoloiden sulkemisaikoja ja rajoittaa anniskelua. Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen kyselyyn vastasi 1987 vastaajaa 30.9.-19.10.2020.

44 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ravintoloiden rajoituksia pitäisi höllentää. Ravintoloiden rajoitusten tiukentamisen kannalla oli 37 prosenttia vastaajista. Nykyisellään ravintoloiden rajoitukset pitäisi 19 prosenttia vastaajista.

Perustuslakivaliokunta palautti hallituksen ravintolarajoituksia koskevan lakialoitteen takaisin valmisteluun viime viikolla.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta hakee tänään tiistaina osaltaan ratkaisua vireillä oleviin ravintolarajoitusten lainsäädäntömuutoksiin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee hallituksen esitystä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Jos valiokunnan ratkaisut pitkittyisivät, voitaisiin olla siinä tilanteessa, ettei ensi kuun alussa olisi voimassa mitään ravintolarajoituksia.

Ravintoloiden rajoitusten höllentämistä kannattavien mielestä virus ei katso kelloa ja yhden toimialan rajoittaminen ei ole perusteltua. Vastaajat vaativat alueellisten ja liiketoiminnallisten erojen huomioimista rajoituksia laadittaessa.

Näin rajoitusten höllentämistä kannattavat perustelevat kantaansa:

"24/7 avoinna, ei olisi tehtyä tungosta. Jokainen voi poistua omia aikojaan ilman valomerkkien ohjausta."

"Asiakkaat poistuvat silti samaan aikaan, eli pilkun tultua ravintolasta ja aiheuttavat tartuntaryppään. Ennemmin rajoittaisin vain asiakasmäärää ja pitäisin aukioloajat ennallaan."

"Aika palata normaaliin arkeen."

"Alaa uhkaa laajat työttömyydet ja konkurssit. Ravintoloissa tehdään kaikki tartuntojen ehkäisemiseksi. Ei ole ravintoloiden vika, jos asiakkaat eivät osaa jäädä lievillä oireilla kotiin eivätkä pidä huolta turvaväleistä."

”Alue ja liiketoiminnalliset eroavaisuudet tulisi huomioida paremmin.”

”On ihan älytöntä, ettei mietitä miten toimitaan, vaan vedellään isolla pensselillä vaan kaikki. Nyt vedetään matto monen ravintolayrityksen alta. Tästä seuraa takuulla konkursseja.”

"Muuten meillä ei kohta ole ravintoloita, mutta työttömiä sitäkin enemmän."

”Antaa ihmisten itse päättää käyvätkö niissä ja antaa ravintoloiden nyt toistaiseksi päättää itse aukioloajat. Tämä tukeminen, joka voi kestää vaikka puoli vuotta–vuosi, tulee liian kalliiksi valtiolle ja ei loppujen lopuksi auta mitään. Ihmisiä lomautetaan ja irtisanotaan joka tapauksessa ja valtion velka vain kasvaa.”

”On kohtuutonta, että rajoitukset kohdistuvat tiettyihin aloihin näin paljon. Yhteiskunta on kohta siinä jamassa, että viimeinen sammuttaa valot. Riskiryhmät kotiin ja yhteiskunta pyörimään normaalisti. Nyt maksetaan aika kovaa hintaa ihmishengistä joiden elinikä on muutenkin laskettavissa viikossa.”

”Olisi aika myöntää, että korona saattaa olla pitkäaikainen vitsaus ja pyrkiä siirtymään kohti normaalia toimintaa vaikka se kohottaisikin tartuntojen määrää."

"Että saisi viinaa."

”Rajoitukset ovat turhaa demariholhoamista: juopottelu vain siirtyy yksityistiloihin. Alko ja vähittäiskaupat kiittävät, ravintolat ja niiden henkilökunta kärsii.”

"Hallituksen "huoli" kansalaisten alkoholin käytöstä tuhoaa monen varsinkin elämäänsä aloittelevan nuoren uran ja koulutusmahdollisuudet. Ravintoloiden toiminnan rajoittaminen ei perustu mihinkään todelliseen tutkittuun uhkaan."

”Tanskan kokemukset osoittavat, että rajoituksista huolimatta tartunnat lisääntyvät. Ravintola on valvottu tila, jossa voidaan pitää huolta hygieniasta.”

Näin kysyimme

Kysyimme mitä mieltä lukijamme ovat uusista koronarajoituksista

Hallitus päätti 29. syyskuuta, että ravintolat saavat avata ovensa kello 4 ja ne on suljettava viimeistään kello 1 yöllä 8. lokakuuta alkaen. Anniskelun saa aloittaa aikaisintaan kello 9 ja anniskelu on lopetettava kello 24. Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa ravintolat on suljettava viimeistään kello 23 ja anniskelu päättyy kello 22. rajoitukset ovat voimassa lokakuun loppuun. Kyselyllä selvitimme, mitä mieltä lukijamme ovat näistä rajoituksista. Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen kyselyyn vastasi 1987 vastaajaa 30.9.-19.10.2020.

Ravintoloiden rajoituksia pitäisi:

Höllentää

Säilyttää nykyisellään

Tiukentaa

Jos ravintoloissa ja kaupoissa olisi maskipakko, kävisin niissä:

Useammin

Harvemmin

Yhtä usein

Miten rajoitukset ovat vaikuttaneet sinuun tai yritystoimintaasi?

Suomessa pitäisi olla julkisissa sisätiloissa maskipakko:

Kyllä

Ei

Ei, mutta koronaepidemian kiihtymisvaiheessa olevissa kunnissa pitäisi

Miksi?

Maskien käyttöön pitäisi kannustaa sakoilla:

Kyllä

Ei

Miksi?