”Miten mielestänne se on ilmastoteko, että suomalaiset laitetaan kortistoon, aiheutetaan satojen miljoonien tappiot ja korvataan kotimainen polttoaine ulkomaisella?”

Tätä ihmetteli eduskunnassa perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas, joka viittasi suomalaisen turvetuotannon kriisiin.

Turvetuotanto on Suomessa romahtanut, ja turvetta korvataan nyt energiatuotannossa ulkomaisella puuhakkeella. Tuotannon vähentymisen taustalla vaikuttavat hallituksen mukaan päästöoikeuksien hintakehitys sekä turpeen kärsimä imagohaitta, mikä on saanut tuottajat ajamaan tuotantoaan alas. Hallitus on kuitenkin itse päättänyt turpeen verotuksen kiristyksestä ja tavoittelee turpeen energiakäytön puolittamista.

Perussuomalaisten mukaan hallitus on näin aiheuttamassa ”tuhansien työpaikkojen menetyksen, satojen miljoonien eurojen tappiot suomalaisille yrittäjille ja romuttamassa huoltovarmuutta”. Alan yrittäjät arvioivat Taloustutkimuksen selvityksessä, että työpaikkoja voi hävitä suoraan 1 700 ja välillisesti noin 3 500.

”Oletteko valmiit perumaan energiahuoltovarmuuttamme alas ajavan turpeen veronkorotuksen?” Peltokangas kysyi hallitukselta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) myönsi kysyjän olevan oikeassa: turpeen käytön määrä on tipahtanut dramaattisesti ja ”enemmän kuin oletettiin”. Hänen mukaansa syynä on ”imagollinen leima, joka turpeelle on tullut”.

Lintilä kertoi tavanneensa turvetuottajia ja kysyneensä, auttaisiko veronkiristyksen peruminen.

”Heidän vastaus oli selvä, ei ratkaisisi.”

Hakkeesta työpaikkoja?

Ministeri Lintilä ei kuitenkaan usko turvetuotannon päättyvän kokonaan Suomessa, vaan ”turve työllistää yhä” vaikka tuotanto vähentyy.

Lintilän mukaan turpeen käyttöä korvataan nyt tuontihakkeella, mikä ei ole tavoiteltava tila. Hänen mukaansa käyttöön tulee saada enemmän kotimaista haketta. Puunpolton ongelma on kuitenkin Lintilän mukaan se, että ”se syö [hiili]nieluja, ja tämä haastaa energiastrategian rajusti”.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan turpeen energiakäytön korvaaminen täytyy tapahtua ”ennen muuta hakkeen lisäämisen kautta”, koska ainespuun poltto ja esimerkiksi kivihiilen lisääntyvä käyttö halutaan välttää.

Haketta tarvitaan Vanhasen mukaan paljon: alkuun se on ulkomaista, jatkossa ministerin toiveen mukaan suomalaista.

Hän vetosikin metsänomistajiin ja ensiharvennusten lisäämiseen.

”Siinä on itse asiassa ympäri Suomea iso työllistymisen mahdollisuus, jos sen hoidamme oikein”, Vanhanen sanoi hakkeen tarpeesta.

Turve pilalle, kivihiiltä tilalle?

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä kysyi hallitukselta, joudutaanko turpeen korvaamiseen käyttämään jopa kivihiiltä, kun ainespuu halutaan ennemmin käyttää korkeamman jalostusasteen tuotantoon.

”On tietysti mahdollista, että korvaavia lähdetään hakemaan, mutta kivihiilen [veroa] nostettiin saman verran [kuin turpeen], ja kivihiilen käytöstä on lopetuspäätös”, Lintilä vastasi.

Hänen mukaansa ”ainespuun poltto pitää välttää viimeiseen asti”.

