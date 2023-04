Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä levinnyt kaksi videota, joissa näkyy mestattuja ukrainalaisia sotilaita. Videot kuvaavat CNN:n mukaan kahta erilaista tilannetta ja toinen niistä on saatettu kuvata hiljattain, kun taas toinen videoista vaikuttaa kesällä kuvatulta.

Ensimmäinen videoista on oletettavasti palkkasotilasyhtiö Wagnerin joukkojen kuvaama. Siinä kuvataan tuhotun sotilasajoneuvon vieressä makaavaa kahta ukrainalaissotilasta, joiden päät on ilmeisesti irrotettu ja kädet katkaistu.

Mahdollisesti kesällä kuvatussa videossa näkyy, miten venäläinen sotilas katkaisee puukolla kaulan ukrainalaiselta sotilaalta. Videon alussa kuultava ääntely viittaa siihen, että ukrainalainen saattoi olla elossa raakuuksien alkaessa.

Videoiden kuvaamispaikkaa ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomasti, mutta venäläisillä sosiaalisen median tileillä on kuvailtu ensimmäisen videon olevan peräisin Bah’mutista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vaatinut ”Venäjän terrorin” pysäyttämistä videoiden ilmestyttyä. Hänen mukaansa kaikkien johtajien tulisi reagoida tilanteeseen. Zelenskyi muistuttaa myös Venäjän aikaisemmista raakuuksista muun muassa Kiovan luoteispuolella sijaitsevassa Butšassa.

”On olemassa jotain, mitä maailma ei voi jättää huomiotta. Se, miten helposti nämä pedot tappavat. Maailman on nähtävä tämä video vangitun ukrainalaisen teloituksesta. Se on video Venäjästä sellaisena kuin se on”, Zelenskyi sanoo.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo maanantaisessa raportissaan, että Wagnerin joukkojen sanotaan jatkaneen sotarikosten tekemistä mestaamalla Ukrainan sotilaita Bah’mutissa. ISW on kertonut samankaltaisista tapauksista myös Popasnassa Luhanskin alueella, jossa Wagner on aikaisemmin toiminut.