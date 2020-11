Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump näyttää myöntäneen ensi kertaa vaalitappionsa, vaikka hän ei edelleenkään usko hävinneensä vaaleja demokraattisesti.

Sunnuntaina kirjoittamassaan tviitissä Trump kertoo, että presidentiksi valittiin demokraattiehdokas Joe Biden koska ”vaalit oli väärennetty”. Trump ei edelleen ole onnitellut vastaehdokastaan.

”Hän (Biden) voitti, koska vaaleja peukaloitiin”, Trump tviittasi.

Somealusta on toistuvasti puuttunut Trumpin jakamaan virheelliseen tai puutteelliseen tietoon ilmoittamalla siitä tviittien yhteydessä tai jopa poistamalla ne kokonaan. Todisteita vaalivilpistä ei toistaiseksi ole löytynyt missään osavaltiossa.

Perjantaina Associated Press julisti vaalien lopullisen tuloksen myös viimeisten osavaltioiden osalta, joissa ääntenlaskenta on edellen kesken. Sen mukaan lopullinen tulos on 306 valitsijamiestä Bidenille ja 232 Trumpille. Näin ollen Biden olisi voittanut kaikki jäljelle jääneet osavaltiot Pohjois-Carolinaa lukuun ottamatta.

Lauantaina Washingtoniin kokoontui suuria määriä Trumpin kannattajia marssimaan ja mielenosoittamaan vaalitulosta vastaan. Kylteissä heijastuivat presidentin väitteet petoksesta ja huijauksesta, eivätkä kannattajat ole valmiita päästämään presidentistään irti.

Illansuussa Trumpin kannattajia ja vastamielenosoittajia otti yhteen, The Guardian uutisoi. Poliisi pidätti ainakin 20 henkilöä ja takavarikoi useita ampuma-aseita. Illan ajalta raportoitiin yksi puukotus ja kaksi poliisia loukkaantui.