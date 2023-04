Useat keskustan vaikuttajat reagoivat perussuomalaisten Jussi Halla-ahon kritiikkiin.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Halla-aho arvosteli Facebook-kirjoituksessaan keskustan teesiä siitä, että ”äänestäjät ovat vaaleissa ohjanneet sen oppositioon”. Hän tulkitsi keskustan olevan loukkaantunut niille äänestäjille, jotka nyt valitsivat esimerkiksi kokoomuksen tai perussuomalaiset.

”Hyvin irrationaalisesti kepu kostaa nämä loukkaukset sille 11 prosentille äänestäjistä, joka edelleen luotti kepuun ja halusi sen edistävän asiaansa eduskunnassa ja hallituksessa”, Halla-aho kirjoitti torstaina.

Perussuomalaisten lisäksi kokoomus on yrittänyt maanitella keskustaa pyörtämään linjauksensa oppositioon menosta. Sananvaihto on ollut tiukkasanaista kuitenkin erityisesti perussuomalaisten ja keskustan välillä.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) lähtee rakentamaan hallitusta joko perussuomalaisten tai SDP:n kanssa ja näistä todennäköisimpänä vaihtoehtona on pidetty ensimmäistä. Jos keskusta muuttaisi oppositiolinjaustaan, kiistojen sovittelu erityisesti RKP:n ja perussuomalaisten välillä voisi helpottua, kun hallitustunnustelijan vaihtoehdot kasvaisivat.

Halla-ahon puheisiin ovat reagoineet ainakin kansanedustajat Eeva Kalli, Tuomas Kettunen, Jouni Ovaska, Markus Lohi sekä ex-ministeri Liisa Hyssälä ja keskustanuorten varapuheenjohtaja Jere Tapio.

”Mitä PS pelkää?”

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalli ei mainitse Halla-ahoa nimeltä Suomenmaan kirjoituksessaan.

”On sanottu, että eivät nämä ihmiset äänestäneet keskustaa oppositioon. Eivät varmasti äänestäneetkään, vaan vaikuttamaan kotiseutujensa ja Suomen tulevaisuuteen. Näin aiomme myös toimia, kaikella voimallamme. Vaalitulos kokonaisuudessaan vain on sellainen, että nyt tehty johtopäätös on ainoa mahdollinen. Etenkin, kun keskusta jo toistamiseen koki eduskuntavaaleissa tappion”, Kalli kirjoittaa Suomenmaassa.

”Sellaisia puheenvuoroja on vaikea ymmärtää, joissa on vaadittu keskustan hallitukseen menoa ’oikeistolaisen politiikan’ mahdollistamiseksi viime vaalikauden ’vasemmistolaisen politiikan’ sijaan. Näitä puheita on kuultu sekä puolueen ulko- että sisäpuolelta. Keskustan ulkopuolisilla on tässä keskustelussa useimmiten ketunhäntä kainalossa. Kyse on pelin politiikasta. Tämä kannattaa pitää mielessä.”

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ovaska korostaa, että vaalivoittajien on nyt aika lunastaa lupauksensa. Hänen mukaansa nyt punnitaan, ovatko perussuomalaiset pelkkää puhetta vai myös tekoja.

”Perussuomalaisten johto julisti antaneensa keskustalle armonlaukauksen. Nyt puolue anelee keskustaa hallitukseen lokaa heittämällä, vaikka puolue ei keskustaa hallituskaveriksi tarvitse”, Ovaska sanoo tiedotteessaan Iltalehden mukaan.

”Mitä PS pelkää? Aikooko PS estää oikeistohallituksen synnyn pakkoruotsin takia? Uhkaako PS tehdä hallituksessa maaseutuvastaista politiikkaa, jos keskusta ei hyppää perussuomalaisten kärryihin?”

”Järjetöntä”

Markus Lohi arvioi Demokraatille, että perussuomalaisten erikoisessa viestittelyssä on kyse siitä, että keskustasta yritetään tehdä jo etukäteen syyllinen tulevan hallituksen huonoihin päätöksiin. Hänen mukaansa perussuomalaiset on neljä vuotta luvannut hoitaa keskustan kannattajille tärkeät asiat keskustaa paremmin.

”Alkakoot nyt hoitaa niitä ja lopettakoot itkemisen keskustan suuntaan. Heillä on nyt vaalivoitto. Miksi itkeä? Toimikaa. Kantakaa vastuu”, Lohi sanoo Demokraatissa.

”He saavat monenlaisia hallituksia muodostettua ilman keskustaakin. Ei meitä tarvita sinne enemmistöhallituksen syntymiseen. Pelätkää mieluummin sitä, kykenettekö te omat vaalilupauksenne ja puheenne lunastamaan kansan edessä.”

Entinen ministeri Hyssälä patistaa perussuomalaisia hallitukseen.

”Nyt ⁦perussuomalaiset keskittymään halvan bensan jakamiseen!” hän kehottaa Twitterissä viitaten uutiseen Halla-ahon ulostulosta.

Myös Kettunen ja Tapio ihmettelevät perussuomalaisten toimintaa viitaten Halla-ahon kannanottoon.

”Alkaahan tämä olla järjetöntä persujen suunnalta. Keskusta ei loukkaantunut kenellekään, kahden raskaan vaalitappion on katsottava peiliin ja mennä kansan osoittamalle paikalle oppositioon. En tiedä keneen tällaiset Halla-Ahon ’maanittelukeinot’ tehoaa”, Kettunen tviittaa.

”Epätoivo tiivistyy persuleirissä. Edelleen ilmainen vinkki – ei muuta kun puhelua RKP:lle! Erikoinen lupaus myös, että tuleva hallituspohja olisi ’maaseudun hallitus’. Kyllä minulle kombo kokoomus ja valtava sopeutustarve kuulostaa jollekin aivan muulle!” Tapio tviittaa.