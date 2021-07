Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tiistaina iltapäivällä uusista terveysturvallisuustoimista Suomen rajoilla. Rajatoimenpiteitä halutaan kiristää erityisesti koronaviruksen deltavariantin leviämisen vuoksi, STM kertoo.

”Olemme valitettavasti joutuneet kokemaan epidemian selvää kiihtymistä. Useita satoja tautitapauksia on tullut Suomeen rajojen yli. Ne ovat aiheuttaneet merkittävän määrän jatkotartuntoja”, STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen kommentoi.

Terveysturvallisuutta rajoilla hoidetaan sanktion uhalla

Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään 12.7.2021 alkaen todistusta saadusta koronavirusrokotussarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista. Jos henkilöllä on esittää todistus jommastakummasta edellä mainitusta, ei hänellä ole Suomeen saapuessaan muita terveysturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia.

Muiden henkilöiden tulee esittää todistus ennen maahan saapumista tehdystä negatiivisesta koronavirustestistä tai todistus vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa henkilön tulee lisäksi käydä testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan. Kontakteja tulee välttää ja pysytellä kotona tai majapaikassa, kunnes negatiivinen tulos on varmistunut.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole esittää todistusta koronarokotussarjasta, sairastetusta koronavirustaudista, negatiivisesta testitodistusta tai vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta, tulee hänen käydä koronavirustestissä heti Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan.

Velvollisuus esittää todistus tai osallistua testiin ei koske henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen maasta tai alueelta, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä. Valtioneuvosto on antanut asetuksen näistä maista ja alueista. Nämä ovat Australia, Hongkong, Islanti, Israel, Kiina, Macao, Malta, Puola, San Marino, Singapore, Uusi-Seelanti ja Vatikaani sekä Norjan Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat. Asetusta muutetaan epidemiatilanteiden muuttuessa.

Velvollisuus käydä testissä koskee yli 16-vuotiaita. Laissa määritellään myös joitakin poikkeusryhmiä, joita todistus- ja testivaatimus ei koske.

Tartuntatautilaissa säädetään rangaistavaksi se, jos henkilö ei osallistu vaadittuihin koronavirustesteihin.

”Lainsäädännössä on sanktio. Jos laiminlyö rajojen terveysturvatoimenpiteet, on mahdollisuus antaa rangaistus, koska henkilö syyllistyy terveydensuojelurikkomukseen”, Puumalainen toteaa.

Ulkomaalainen, jolla ei ole esittää tarvittavaa todistusta, voidaan käännyttää rajalla.

Toisen rokoteannoksen kattavuus halutaan pian ylös

Suomalaisten koronarokotuskattavuus yhden rokoteannoksen suhteen on korkealla tasolla, mutta toisen rokoteannoksen on saanut nuoremmista ikäluokista vain pieni osuus. STM:n mukaan nyt pyritään saamaan kahden rokoteannoksen rokotuskattavuus korkealle tasolle nopeassa tahdissa. Riittävä suojautuminen koronaviruksen deltavariantin tartunnoilta ei toteudu, jos kahden annoksen rokotekattavuus ei ole korkealla tasolla, ministeriöstä kerrotaan.

”Jos on riski, että deltavirusmuunnos leviää rajan yli, varsin vahvat rajatoimenpiteet mukaan lukien testaaminen ja karanteeni ovat perusteltuja”, Puumalainen kiteyttää.

EU:n linja erilainen

STM:n muistiossa mainitaan taustatietona turvalliseksi määritellyistä maista Suomen hybridistrategian perustasoa vastaava tilanne, sekä ilmaantuvuusluku 10 tapausta 100 000 asukasta kohden kahdessa viikossa.

Tähän mennessä Suomi on luokitellut niin sanotuiksi vihreiksi maiksi ne, joissa ilmaantuvuusluku on korkeintaan 25. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC puolestaan määrittelee vihreiksi maiksi ja alueiksi ne, joissa ilmaantuvuus on alle 50 ja positiivisten testitulosten osuus enintään neljä prosenttia tai vaihtoehtoisesti ilmaantuvuus on alle 75 ja positiivisten testitulosten osuus alle yhden prosentin.

Viikonloppuna laivayhtiöt kertoivat Talouselämälle odottavansa, että Virosta tulisi vihreä maa ja matkailu helpottuisi. Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoi tuolloin, että matkailualan toimijoita ihmetytti heille perjantaina esitelty STM:n asetusluonnos ja siinä ollut ilmaantuvuusluku 10. Hänen mukaansa se on vastoin perustuslakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä EU-neuvoston linjauksia.

”Tästä olemme hämillämme. Suomessakin on alueita, joissa ilmaantuvuus on yli 10. Jostain, missä on Suomea parempi tilanne ei pääsisi tänne. Mielestämme pitäisi noudattaa EU:n linjaa. Se 50 tai jopa 25 olisi parempi”, Boijer-Svahnström sanoi Talouselämälle.