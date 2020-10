Korona aiheutti massiiviset matkojen peruutukset. Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipiste, joka toimii Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, varoittaa kahdesta suuresta matkojenvälittäjästä. Ne ovat Travellink ja Supersaver, joita käytetään paljon myös Suomessa. Yhtiöt välittävät lentojen lisäksi muitakin palveluita, kuten hotelleja.

Suomessa näistä on tehty kuluttajaviranomaisille 143 ilmoitusta. Usein kyseessä on lentoyhtiön peruuttama lento, josta asiakkaalla on oikeus saada maksupalautus.

Supersaverin ja Travellinkin kohdalla ongelmien lista on pitkä.

•Välittäjää ei pysty tavoittamaan verkkosivujen kautta.

•Lentoyhtiö ja varausvälittäjä eivät ota vastuuta, vaan asiakasta pallotellaan toiselta toiselle.

•Maksujenpalautuksissa kestää kohtuuttoman kauan.

•Maksunpalautuksista pyydetään hallinnollisia maksuja.

•Välittäjän ehdottamat ratkaisut, esimerkiksi lennon lykkääminen, eivät ole linjassa lentoyhtiön ehdottamien ratkaisujen, kuten voucherin tarjoamisen kanssa.

•Välittäjä ei ilmoita tai ilmoittaa asiakkaalle puutteellisesti lentoaikataulun muutoksista tai peruutuksista.

•Välittäjäsivustolla ei ole tietoja varauksen muutoksista.

•Riittämätön apu korvauksen hakemiseen, jos lippuja on varattu useilta lentoyhtiöiltä.

•Kun lentoyhtiöt myöntävät vouchereita, välittäjät eivät kerro kuluttajille kaikkia tarvittavia tietoja. Tälläinen tieto on esimerkiksi, että voucheria voi käyttää vain alkuperäisen välittäjän tai edustajan välityksellä.

•Välittäjäsivustot, jotka eivät noudata matkapakettidirektiiviä 2015/2302 eli eivät pidä lentoa ja hotellia pakettina, vaan käsittelevät niitä itsenäisinä ostoina ja hyvittävät ne kuluttajille erikseen.

Lue seuraavaksi: