Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelevat tiistaina puhelimessa. Sekä Valkoisesta talosta että Kremlistä on kerrottu Ukrainan tilanteen olevan asialistalla.

”Biden painottaa Yhdysvaltain huolta Venäjän sotilastoimista Ukrainan rajalla ja vahvistaa Yhdysvaltojen tuen Ukrainan suvereniteetille ja alueelliselle itsemääräämisoikeudelle”, Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki kertoo.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt pitää tilannetta puhelun alla äärimmäisen vakavana.

”Tässä vaiheessa politiikka ja diplomatia ovat keskiössä, mutta myös sotilaallinen kortti on koko ajan esillä. Tilanne on sekä jännittynyt että vaarallinen. Väärinkäsitysten ja virhearviointien mahdollisuus on suuri”, hän kirjoittaa blogissaan.

Bildt varoittaa myös Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen mahdollisuudesta.

”Seuraukset Euroopan turvallisuudelle olisivat laajoja, mutta myös vaikeasti ennakoitavissa, mutta seuraukset olisivat myös Venäjälle olisivat laajat.”

