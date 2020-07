Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi tänään alkavaa huippukokousta, jossa käsitellään uutta elpymisvälinettä ja monivuotista rahoituskehystä.

Marinin mukaan Suomelle keskeisiä tavoitteita rahoituskehyksen osalta ovat ennen muuta maltillinen kokonaistaso, maatalouden kehittämisrahoituksen turvaaminen ja ilmastoehdollisuuden sekä oikeusvaltiomekanismin mukanaolo kokonaisuudessa.

Elpymisvälineen osalta Suomi haluaisi saada pakettia pienemmäksi myös sen takia, että ”on epäilyjä siitä, onko tällaisella aikataululla maiden edes mahdollista käyttää tällaista pottia niihin yhteisiin prioriteetteihin”.

”Näkisin kyllä, että siinä on varaa tulla alaspäin ja toinen meillä keskeinen prioriteetti on se, että tätä avustusmuotoista tukea saadaan pienemmäksi”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

750 miljardin euron paketti jakaa näkemyksiä kokonsa, avustus–laina-suhteensa sekä jakokriteerien ja ehtojen osalta. Viime viikolla Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel julkaisi uuden version neuvotteluiden pohjaksi. Koko on entisellään ja samoin se, että 500 miljardia euroa jaettaisiin avustuksina ja 250 miljardia lainoina.

Kriteereissä vielä tehtävää

Suomi painottaa nyt myös sitä, että kokonaisuus on tarkkarajainen ja huomioi selkeästi kunkin maan enimmäisvastuut. Marin korosti, että Suomen on tiedettävä hyvin tarkasti, mihin sitoudutaan ja mitkä ovat Suomen vastuut.

Kriteereissä on vielä jonkin verran tehtävää Marinin mukaan, mutta uudessa ehdotuksessa on mukaan joitakin korjauksia. Nyt rahat kohdentuvat Marinin mukaan paremmin nimenomaan koronakriisin aiheuttamiin vaurioihin ja nyt haetaan ratkaisua, jossa katsotaan, millainen kriisi on eri maille ollut.

”Suomelle on tärkeää, että nämä rahat kohdentuvat jäsenmaissa yhteisiin tavoitteisiin, ennen muuta ilmastokestävän Euroopan rakentamiseen, digitalisaation edistämiseen ja koko Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseen.”

Marinin mukaan kyseessä on uudenlainen väline ja sellaisena se pitää nähdä, kertaluonteisena ja hyvin poikkeuksellisena.

Marin huomautti, että elpymisvälineen luonne ei ole sellainen, että rahaa vain annetaan ja jäsenmaat käyttävät sitä mihin haluavat. Väline on Marinin mukaan hyvin tiukasti rajattava ja jo rajattu pöydällä olevissa ehdotuksissa. Lisäksi rahaa voi käyttää vain sitä mukaa, kun uudistuksia tekee.

Niukan nelikon linjoilla

Marin toivoo tasapainoista ratkaisua, jossa noin puolet ja mieluummin vielä vähemmän kuin puolet olisi avustuksia. Jos Suomi saisi yksin päättää, paketissa ei olisi Marinin mukaan avustuksia lainkaan, vaan mentäisiin eteenpäin lainoilla.

Suomelle pienenä vientivetoisena maana on Marinin mukaan tärkeää, että koko Euroopan talous elpyy ja sitä kautta myös vientimarkkinat elpyvät. Paketti tehdään, jotta Eurooppa ei ajautuisi pitkään taantumaan, kuten kävi kymmenisen vuotta sitten. Pahassa taantumassa jouduttaisiin Marinin mukaan tekemään enemmän sopeutustoimia.

Marin kertoi käyneensä keskusteluja viime päivinä Hollannin, Ruotsin ja Italian kanssa. Tarkoitus on ollut keskustella myös Itävallan kanssa, mutta puhelu ei ole vielä onnistunut ja tarkoitus on keskustella tänään.

”En ole keskustellut Orbanin kanssa.”

Marin totesi, että Suomi hakee kumppanuuksia kysymyksissä, jotka ovat Suomelle tärkeitä.

”Tässä elpymisvälineessä meillä on yhtymäkohtia ennen muuta näiden niukkaan nelikkoon kuuluvien Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Itävallan kanssa.”

Paketin pitää olla niukan nelikon mukaan pienempi ja avustusten osuutta on saatava alaspäin.

Tiistaina Unkarin pääministeri Viktor Orban linjasi hallitsemansa parlamentin avustuksella, että Unkari hyväksyy elvytyspaketin vain, jos EU-rahan kytkentä oikeusvaltioperiaatteeseen poistetaan.

Marin korosti, että myös oikeusvaltioperiaatteen sisällyttäminen monivuotiseen rahoituskehykseen on Suomen keskeisimpiä tavoitteita. Hänen mukaansa Unkari ollut hyvin tiukka, mutta Marin uskoo, että ratkaisuhalukkuutta kuitenkin on.

”Emme me tästä kokonaisuudesta ole joustamassa.”

Nyt keskustellaan Marinin mukaan siitä, kuinka vahva oikeusvaltioperiaatemekanismista tulee. Suomen mielestä sen pitäisi olla mahdollisimman vahva.