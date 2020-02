Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan Minna Helteen mukaan työmarkkinapolitiikassa pitää pystyä parempaan.

Suomalaisyritysten vientinäkymiä keikuttaviin kansainvälisen talouden käänteisiin ei voi vaikuttaa. Helle muistuttaa, että työmarkkina­politiikka sen sijaan on omissa käsissä.

”Jos pystyisimme tekemään sen vielä paremmin, välttämään lakkoja, tekemään työllisyyttä ja kilpailukykyä edesauttavia sopimuksia, se olisi meille iso kilpailuetu. Pystymme tässä parempaan”, Helle sanoi Kauppalehden Markkinaraati-ohjelmassa.

Helle uskoo, että yhteiset intressit löytyvät paljon helpommin ja konkreettisemmin työpaikkatasolla.

”Jotta pystymme saamaan aikaan työllisyyttä tukevia ratkaisuja, meidän täytyy mennä yhä enemmän työpaikkatason sopimiseen”, Helle sanoi.

Neuvottelusuma työmarkkinoilla näyttää ainakin joltain osin auenneen, ja sopimuksia on alkanut syntyä. Työmarkkinakierros on kuitenkin ollut vaikea, ja useita lakkoja on nähty.

Työtaistelujen taloudelliset vaikutukset voivat olla merkittäviä yrityksille, jos lakot venyvät pitkiksi.

Johtaja Heikki Nystedt Taaleri Varainhoidosta nosti esiin, että esimerkiksi osakesijoittajan kannalta onni onnettomuudessa on, että suomalaiset pörssiyhtiöt toimivat muuallakin kuin pelkästään Suomessa.

”Vaikka tässä voi olla pientä kärhämää osapuolten kesken, niin uskomme, ettei lakkokevät tule aikaansaamaan sitä, että tunnelma pilaantuu Helsingin pörssissä”, Ny­stedt sanoi.

Työmarkkinakierros on kulminoitunut vääntöön kiky-tunneista.

Tehyn ekonomisti Ralf Sund arvioi, että kyse on ylitse kävelyn tuntemuksesta.

”Vanha neuvottelijan sääntö on, että älä koskaan edes yritä ottaa 6–0-voittoa”, Sund sanoi.

Sund lisäsi, että aikoinaan kilpailukykysopimusta pohjusti politiikan sotkeutuminen työmarkkina-asioihin.

