Yhdysvalloissa työpaikkojen kasvu hidastui kesäkuussa odotettua vähemmän, paljastuu tuoreimmasta työmarkkinaraportista.

Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto uskoo uusien työpaikkojen odotettua suuremman lisäyksen kielivän siitä, että Yhdysvaltain työmarkkina on yhä vahvassa vedossa.

Yhteensä maan maatalouden ulkopuoliset työpaikat kasvoivat kesäkuussa 372 000 kappaleella. Ekonomistien keskimääräinen odotus oli 265 000 uutta työpaikkaa.

Yhdysvaltain työmarkkinoiden osallistumisaste laski toukokuun 62,3 prosentista 62,2 prosenttiin, vastoin analyytikoiden odotuksia.

”Osallistumisasteen aleneminen kielii osaltaan pandemian aiheuttamista pysyvistä vaurioista työmarkkinoille, mutta kokonaisuudessaan työmarkkinat ovat hyvin kireät”, Kuusisto arvioi markkinakommentissaan.

”Esimerkiksi työttömyysaste pysyi 3,6 prosentissa kesäkuussa, kun työttömyysasteen pitkän aikavälin mediaanitaso 2000-luvulla on ollut 5,4 prosenttia.”

Koronnostot häämöttävät

Kuusiston mukaan vahva työmarkkinaraportti lievittää pahimpia taantumahuolia, mutta on pidettävä mielessä, että työmarkkinat reagoivat suhdanteen kääntymiseen vasta viiveellä.

”Kireä työmarkkinatilanne ja palkkojen edelleen ripeä nousuvauhti eivät anna keskuspankki Fedille mahdollisuutta hengähtää”, Kuusisto sanoo.

Palkkojen nousu jatkui kesäkuussa, vaikka hidastuikin toukokuun tahdista. Kesäkuussa palkat nousivat 0,3 prosenttia, toukokuussa 0,4 prosenttia. Vuositasolla palkkojen nousu hidastui 5,1 prosenttiin vuoden takaisesta 5,3 prosentista.

Tuorein raportti on saanut yhdysvaltalaisekonomistit varpailleen. Citigroupin Yhdysvaltain pääekonomisti Andrew Hollenhorst luonnehtii Financial Timesille :

”Hyvä uutinen on se, että ollaan kauempana taantumasta. Huono uutinen on se, että taloudessa on enemmän vauhtia ja inflaatiopaineita, ja Fedin voi olla entistä vaikeampaa hidastaa menoa.”

Kuusisto ennakoi vahvan työmarkkinakehityksen tukevan odotuksia Yhdysvaltain keskuspankin eli Fedin 75 korkopisteen koronnostosta heinäkuun kokouksessaan.

Dansken arvion mukaan Fed tulee sen jälkeen vielä nostamaan korkoja 50 pisteellä kussakin kokouksessa syys-, marras- ja joulukuussa. Ohjauskorkokanava asettuisi tuolloin 3,75–4,00 prosenttiin.

