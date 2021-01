EU:ssa toistaiseksi ainoa hyväksynnän saanut koronarokote on Pfizerin ja BioNtechin.

Koronarokote. EU:ssa toistaiseksi ainoa hyväksynnän saanut koronarokote on Pfizerin ja BioNtechin.

Rokotevalmistaja BioNtechin perustajat varoittavat Eurooppaa uhkaavasta rokotepulasta. BioNtechin ja lääkejätti Pfizerin yhdessä kehittämä koronarokote on toistaiseksi ainoa, joka on käytössä Euroopan unionissa.

”Tällä hetkellä ei näytä hyvältä. Rokotejakelussa on aukko, koska muita rokotteita ei EU:ssa ole vielä hyväksytty ja meidän on nyt yritettävä täyttää tämä aukko”, BioNTechin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Ugur Sahin sanoo saksalaisen Der Spiegelin haastattelussa.

EU:n viranomaisten odotetaan seuraavaksi hyväksyvän Modernan rokotteen loppiaisen tienoilla. Uutistoimisto Reutersin mukaan Saksan terveysministeri Jens Spahn patistaa Euroopan lääkevirastoa hyväksymään nopeutetulla aikataululla myös Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan yhdesäs kehittämän rokotteen. Se sai käyttöluvan brittiviranomaisilta tällä viikolla. Euroopan unionin aikataulusta tämän rokotteen osalta ei toistaiseksi ole tietoa, mutta siinä arvioidaan kestävän useita viikkoja.

BioNtech ja Pfizer ovat arvioineet tuottavansa 1,3 miljardia rokoteannosta tänä vuonna. Se riittäisi 650 miljoonan ihmisen rokottamiseen. EU on tilannut yhtiöltä tähän mennessä 200 miljoonaa rokoteannosta. Lisäksi Modernalta on Suomen sosiaali- ja terveyministeriön mukaan tilattu 80 miljoonaa annosta. Suomen osuus EU:n rokotehankinnoista perustuu väkilukuun ja on siten 1,23 prosenttia.

Ugur Sahin kertoo Der Spiegelille, että yhtiö kaavailee uuden tuotantolinjan perustamista Saksaan helmikuussa. Se voisi valmistaa 250 miljoonaa annosta rokotetta kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi sopimusvalmistajien kanssa neuvotellaan.

