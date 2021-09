Eduskunnan sivistysvaliokunta esittää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se harkitsee tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevan 58 d pykälän kumoamista. Kyse on tartuntatautilain sisätilojen turvavälivelvoitteesta.

Hallituspuolueilla on enemmistö paitsi eduskunnassa, myös valiokunnissa.

Hallitus esitti kyseisen pykälän muuttamista, ei kumoamista. Sivistysvaliokunta huomioi lausunnossaan, että hallitus pohti myös säännöksen kumoamista. Hallitus katsoi kuitenkin, että koska koronapandemia jatkuu yhä ja rokotuskattavuus on puutteellinen, aluehallintovirastoilla ja kunnan toimielimillä tulee olla mahdollisuus päättää lähikontaktin estävistä toimista.

Lähikontakti laissa Tartuntatautilain 58 d § sanoo nyt näin: Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten: 1) oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan; tai 2) fyysistä kontaktia toisiinsa.

Sivistysvaliokunta kritisoi sitä, että kun lähikontaktin määrittely jää kuntien ja aluehallintoviranomaisten tehtäväksi, tuloksena voivat olla erilaiset tulkinnat samanlaisista tilanteista eri puolilla maata.

”Lainsäädännössä tulee löytää ratkaisu, joka edesauttaa taiteen, kulttuurin ja koko tapahtuma-alan toimijoiden mahdollisuuksia järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia. Rajoitusten tulee olla selkeitä ja oikeudenmukaisia. Sääntely ei saa johtaa heikosti ennakoitavaan, epäselvään ja alan toimijoiden kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen”, valiokunta painottaa lausunnossaan.

Kokoomuksen lakialoite: 58 d § kumottava, sote-valiokunnasta kannatusta

Samaan aikaan oppositiopuolue kokoomus esittää lakialoitteessaan tartuntatautilain 58 d §:n kumoamista kokonaan. Lakialoite oli eduskunnan lähetekeskustelussa eilen keskiviikkona. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen Mia Laiho, kannatti voimakkaasti pykälän kumoamista.

”Näkisin, että ainoa ratkaisu tässä tilanteessa olisi kumota nyt tämä 58 d §, ja kun siellä on myös näissä muissa 58 §:n osissa ristiriitaisuuksia myös hallituksen koronastrategian kanssa, niin varsin nopealla aikataululla olisi järkevää tuoda 58 § eduskuntaan ja että hallitus antaa nämä lainsäädännölliset täsmäytykset siihen. Sen ei pitäisi olla suuri työ. Tässähän on tätä tartuntatautilakia jatkuvasti muutettu matkan varrella, eli se voitaisiin varsin nopeallakin aikataululla nähdäkseni eduskuntaan tuoda”, Laiho sanoi eduskunnassa.

Sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) nosti aiemmin eduskunnassa esiin mahdollisuuden, että koko pykälä 58 d poistettaisiin.

Kokoomuksen lakialoite, kuten myös sivistysvaliokunnan lausunto on lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa tulkitsee, että sivistysvaliokunnan lausunnolta tulee vahva tuki lakialoitteelle.

”On tärkeää, että kokoomuksen esittämä tartuntatautilain 58 d §:n kumoaminen saa vahvan tuen sivistysvaliokunnalta. Hallituksen esitys lisäisi epäselvyyttä ja epävarmuutta siitä, miten aluehallintovirastot asioita tulkitsevat. Samaa mieltä ovat olleet useat oikeusoppineet”, Sarkomaa sanoo tiedotteessa.

”Terveysturvalliset yleisötilaisuudet on mahdollista varmistaa tartuntatautilain 58 c §:n sääntelyn pohjalta. Sanotun pykälän sääntelyn nojalla asiakkaille ja osallistujille on muun muassa tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden ylläpitämiseen. Myös tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettava tavanomaisesta”, Sarkomaa katsoo.

Sivistysvaliokunta katsoo lausunnossaan myös, että ”koronapassin käyttöönoton mahdollistava lainsäädäntöehdotus tulisi saada eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pikaisesti”. Oppositiopuolue perussuomalaiset sen sijaan vastustaa vastalauseessaan koronapassia.