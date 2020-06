Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell pitää edelleen kiinni valitsemastaan linjasta koronaviruksen suhteen, vaikka esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on sitä arvostellut kovin sanoin.

”Olemme koko ajan yrittäneen ajatella hieman laajempaa kansanterveysperspektiiviä”, hän kommentoi Dagens Nyheterille.

Tegnell on vakuuttunut siitä, että Ruotsi on toiminut oikein arvottaessaan yleisen ja tasa-arvoisen kansanterveyden yksittäisen taudin edelle. Juuri se on hänen mukaansa Ruotsin kansanterveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin tehtävä.

”Esimerkiksi koulujen sulkeminen olisi lisännyt lasten pahoinvointia ja vanhempien stressiä tuoden koko listan ikäviä ilmiöitä”, Tegnell sanoo.

WHO muutti näkemystään Ruotsin suhteen tällä viikolla ja katsoo koronatilanteen maassa olevan nyt vakaa. Aikaisemmin WHO varoitti Ruotsin olevan yksi koronapandemian pahimmista riskialueista.

Harvardin epidemiologian apulaisprofessori William Hanage arvioi Bloombergille, että juuri Ruotsin linja saattaa loppujen lopuksi osoittautua oikeaksi.

”Ruotsin lähestymistapa voi itse asiassa olla se kestävä tapa, jota muut maat eivät ole vielä toteuttaneet. Lockdownit ovat vastaus vain välittömään terveydenhuollon paineeseen ja tavoitteena on pysäyttää mahdollisimman monet tartuntaketjut mahdollisimman nopeasti. Lopullinen analyysi on mahdollista vasta, kun pandemia on ohi”, hän arvioi sunnuntaina.

Tegnell vastaa tähän uskovansa, että lockdownit toimivat väliaikaisesti viruksen pysäyttäjinä, mutta eivät estä viruksen paluuta.

”Kuten lääkkeilläkin on sivuvaikutuksia, myös pandemioilla on negatiivisia vaikutuksia. ”

William Hanagen mukaan Ruotsin koronalinja on yleisesti ymmärretty väärin ja arvioitu, ettei maa tee tilanteelle mitään.

”Ruotsin linja on itse asiassa ollut fiksumpi kuin monien muiden maiden, jotka ovat toteuttaneet lockdowneja. Sillä voi toki olla kovat inhimilliset kustannukset kuolleisuuden takia. Loppujen lopuksi vain aika näyttää lopputuloksen.”

Ruotsi viilasi koronalinjaansa lauantaina ilmoittamalla, että testaamista lisätään.

” Tulemme tekemään entistä aktiivisemmin työtä sairastuneen henkilön mahdollisten kontaktien jäljittämiseksi”, Tegnell kertoo.

Ruotsissa on tähän mennessä todettu kaikkiaan 65 137 koronatapausta. Covid-19 on vaatinut 5 280 ihmisen hengen. Miljoonaa asukasta kohtaan kuolleita on 495, kun vastaava luku on Tanskassa 102, Suomessa 59 ja Norjassa 45.

