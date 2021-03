Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoi lauantaina tiedotustilaisuudessa vaalien siirtämisen olleen erittäin hankala päätös. Henrikssonin mukaan oikeusministeriö ja THL ovat tehneet kesästä lähtien kovasti töitä, jotta vaalit olisi voitu pitää aikataulussa.

Kuntavaalit järjestetään Suomessa poikkeuksellisesti kesäkuun 13. päivänä. Vaalien siirtämisestä huhtikuulta ilmoitti lauantaina oikeusministeriö.

Henriksson perusteli siirtopäätöstä sillä, että pandemiatilanne todennäköisesti on helpompi kesällä. Lisäksi tuolloin useampi suomalainen on ehtinyt saada rokotteen.

”Pahinta olisi kuitenkin viime hetken peruutus”, Henriksson sanoo. ”Päätöksentekijän on kannattava vastuu kokonaistilanteesta ja kannettava vastuunsa.”

Päätös vaalien siirtämisestä tehtiin hänen mukaansa perjantaina, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) totesi, että tautitilanne on huonontunut merkittävästi ja että Suomi on matkalla kohti kolmatta epidemiahuippua. THL arvioi, että mikäli kasvuvauhti jatkuisi, päivittäinen tapausmäärä Suomessa voisi huhtikuussa olla jopa välillä 2600-11200.

”Tämä on ollut erittäin vaikea päätös, mutta vastuullinen päätös siinä tautitilanteessa, jossa maa nyt on. Riskienhallinnasta tässä on kyse”, Henriksson sanoi lauantaina.

Ehdokaslistat kootaan uudelleen

Vaalien siirtäminen tarkoittaa hallituksen lakiesitystä vaalilain muuttamisesta. Henrikssonin mukaan esitys on tarkoitus saada viralliseen muotoon ja eduskuntaan niin nopeasti kuin mahdollista.

”Eduskunta päättää sitten itse omasta aikataulustaan.”

Uuden vaaliajankohdan myötä ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan uudelleen, sillä äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat nyt kaikki 19. huhtikuuta ja 13. kesäkuuta välisenä aikana täysi-ikäisiksi tulevat.

Prosessi etenee vaalilain mukaisessa aikataulussa suhteessa uuteen vaalipäivään. Alkuperäisiin kuntavaaleihin 18. huhtikuuta suostumuksensa antaneet ovat ehdolla myös kesäkuussa, eikä ehdokaslistoja tarvitse muuttaa. Ehdokashakemukset jätetään maanantaina 8. maaliskuuta, mutta niitä voi täydentää toukokuun 4. päivään mennessä.

Myös ennakkoäänestys kotimaassa pidennetään kahteen viikkoon. Toukokuun 26. päivä alkava ennakkoäänestys jatkuu 8. kesäkuuta saakka.

Kokoomusnuoret vaati eroa

Henriksson torjui kokoomusnuorten esittämän vaatimuksen ministerin erosta. Hänen mukaansa tilanne ei nyt paranisi hänen erollaan.

Yhdeksästä eduskuntapuolueesta kahdeksan antoi ministeriön mukaan tukensa vaalien siirtämiselle. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta piti Ylen Ykkösaamussa lauantaina vaalien siirtoa terveysturvallisuuden kannalta ”helpommaksi”.

Oppositiopuolue kokoomus kuitenkin moittii hallitusta ja oikeusministeriötä kovin sanoin epäonnistumisesta. Puolueen mukaan vaalien järjestäminen olisi onnistunut hyvällä valmistautumisella.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho moitti oikeusministeriötä ja oikeusministeri Henrikssonia vaalien siirtämisestä Helsingin Sanomissa.