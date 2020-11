Pääkaupunkiseudun niin sanottu koronakoordinaatioryhmä tulee tänään perjantaina tiedottamaan uusista tiukennetuista koronarajoituksista Uudenmaan alueella.

Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi torstaina, että pääkaupunkiseudun kunnat ovat epidemian leviämisvaiheessa eli kolmiportaisen asteikon ylimmällä tasolla. Leviämisvaihe koskee vain pääkaupunkiseutua, muu Uusimaa on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa.

Rajoitukset tulevat kuitenkin todennäköisesti koskemaan koko Uuttamaata.

”Uusimaa muodostaa kuitenkin yhtenäisen talousalueen, jonka sisällä ihmiset liikkuvat paljon. Tämän vuoksi koordinaatioryhmä suosittelee uusien suositusten ja rajoitusten käyttöönottoa koko Uudellamaalla”, sanoi HUSin johtajaylilääkäri ja koordinaatioryhmän puheenjohtaja Markku Mäkijärvi torstaina.

Ryhmän mukaan tavoitteena on saada epidemian leviäminen hallintaan ennen joulua.

”Jos ihmiset noudattavat aiempia ja nyt annettavia uusia rajoituksia ja suosituksia, on täysin mahdollista, että epidemian leviäminen Uudellamaalla saadaan hallintaan ennen joulua. Uskon, että meistä kukaan ei halua enää lisärajoituksia joulun ajaksi”, toteaa Mäkijärvi.

Hallituspuolue sdp:n kansanedustaja, entinen HUS-johtaja Aki Lindén peräänkuuluttaa laajoja toimia epidemian hillitsemiseksi. Uudenmaan suuntaan ovat vedonneet myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja sosiaali- ja terveysministeriö.

”No niin, nyt on pääkaupunkiseudulla (1,2 milj asukasta) todettu, että koronaepidemia on vakavassa eli leviämisvaiheessa. Tähän ovat merkit viitanneet jo pari viikkoa. Nyt on ns viimeinen hetki toimia. Vain kunnon rajoitukset ja kaupunkien ”hiljentäminen” auttavat”, Lindén kirjoittaa Twitterissä.

Koronavirustartuntojen määrä Uudellamaalla on jatkanut kasvuaan ja ”leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät pääkaupunkiseudulla lukuun ottamatta sairaalahoidon ja tehohoidon voimakasta kasvua”.

Suosituksista ja rajoituksista tiedotetaan perjantaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa kello 11. Myös HUS järjestää tiedotustilaisuuden kello 13.

