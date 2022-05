Kiinan talouskasvu hiipuu tänä vuonna, ja myös pitemmän aikavälin erittäin kunnianhimoiset talouskasvutavoitteet uhkaavat jäädä saavuttamatta.

”Olen itse käyttänyt sellaista peukalosääntöä, että jos 2010-luvulla Kiinan talouskasvu puolittui reilusta 12 prosentista kuuteen, odotan, että nyt 2020-luvulla tapahtuu samanlainen puolitus lähelle kolme prosenttia”, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu kuvailee.

Hän ei pidä realistisena Kiinan tavoitetta kaksinkertaistaa bkt:nsä vuosien 2020 ja 2035 välillä. Tämä tavoite on Koivun mukaan ”paljon pelottavampi” kuin yhdelle vuodelle asetettu kasvutavoite, sillä se tarkoittaisi lähes viiden prosentin kasvua melkein 15 vuoden ajan.

”Se on ihan liian kova Kiinalle ja jos he lähtevät oikeasti sitä tavoittelemaan, niin kyllä me olemme sitten kaikki liemessä, pahoin pelkään”, Koivu sanoo.

Hänen on hirveän hankala ymmärtää, miksi ikuisille kasvutavoitteille laitetaan niin paljon poliittista painoarvoa.

"En myöskään ihan ymmärrä, mikä se perustelu on.”

Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen toteaa, että Kiinan pitkän aikavälin haasteina ovat erityisesti väestön ikääntyminen sekä talouden rakenne. Pitkään jatkuneet investoinnit rakentamiseen ja infrastruktuuriin eivät enää voi jatkua.

Kaikki keskustelijat näkevät yritysten ylivelkaantumisen ja Kiinan talouden kuplat uhkina, jotka pahimmillaan vaikuttavat jopa maan sisäiseen rauhaan ja turvallisuuteen. Mikäli merkittävältä osalta väestöstä viedään reitti vaurastua, Kiinan vakaus voi olla uhattuna.

”Kiinan yhteiskuntasopimus perustuu kasvuun”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi toteaa.

