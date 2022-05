EU:n energiaministerit tapaavat tänään iltapäivällä Brysselissä neuvoston ylimääräisessä kokouksessa.

Ranska on kutsunut jäsenvaltiot keskustelemaan Venäjän hyökkäyksen vaikutuksista EU:n energiasektoriin. Energiaministerit puivat tilannekuvaa, joka liittyy erityisesti kaasun toimitusvarmuuteen.

Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Näin linjaa Suomi

Energiaministereiden keskustelussa nousee esiin Venäjän säätämä velvollisuus kaasun maksamisesta ruplissa. Venäjä katkaisi kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan viime keskiviikkona, kun näiden maiden yhtiöt eivät suostuneet maksamaan kaasulaskuja ruplissa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vaati maaliskuussa ”vihamielisiltä mailta” kaasumaksuja ruplissa. Myöhemmin Putin on ilmoittanut, että venäläiset kaasuntoimittajat hyväksyvät järjestelyn, jossa kaasulaskut maksetaan jatkossa euroissa tilille Gazprombankiin, joka hoitaisi maksut eteenpäin ruplissa.

Toistaiseksi EU:lta puuttuu yhtenäinen linjaus siitä, onko järjestelyssä kyse Venäjä-pakotteiden kiertämisestä.

”Suomi pitää tärkeänä, että kaasukaupoissa noudatetaan kaikilta osin yhtiöiden tekemiä olemassa olevia sopimuksia, joissa myös valuutta on määritelty. Jos vastapuoli ei tätä noudata, kyse on sopimusrikkomuksesta. Suomen näkemys myös on, että on tärkeää, että EU-maat toimivat tässä asiassa yhdessä”, työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa todetaan.

Näin Suomi suhtautuu kaasuvarastoehdotukseen

Energiaministerit keskustelevat kaasun toimitusvarmuudesta sekä yhteishankinnoista ja säädösehdotuksesta, joka koskee kaasuvarastojen täyttämistä.

Valtioneuvosto suhtautuu lähtökohtaisesti positiivisesti komission kaasuvarastoja koskevaan asetusehdotukseen. Myös Suomella on strateginen intressi EU-alueen kaasuvarastojen täyttämisessä ensi talveksi.

”Suomi tukee pyrkimyksiä yhteisiin kaasuhankintoihin ja haluaa löytää toimivan ja kaikille sopivan ratkaisun kaasun varastointiin. Suomi pitää hyvänä, että toimet ovat jäsenvaltioille vapaaehtoisia. Jäsenvaltiolla tulisi olla mahdollisuus määritellä osuutensa oman tarpeensa perusteella.”

