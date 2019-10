Tulihan se sieltä. Fortum nostaa omistusosuutensa saksalaisesta Uniperista 70,5 %:iin nykyisestä vajaasta 50 prosentista.

Aiemmin omistuslukko on löytynyt Venäjältä. Etenemistä on estänyt se, että Venäjän viranomaiset ovat rajoittaneet Fortumin omistuksen Uniperissa 50 prosenttiin.

Taustalla on Uniperin Venäjällä toimivan tytäryhtiön lisenssi, joka liittyy juomaveden puhtauden valvontaan. Tällainen valvonta tulkitaan Venäjällä strategiseksi toiminnaksi.

Nyt tilanteen on täytynyt muuttua. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark totesi kesällä, että yhtiön kädet ovat Uniperin kohdalta niin kauan sidotut kunnes rajoitus poistuu.

Viesti oli siis se, että pattitilanne Venäjällä on ratkaistava. Sen jälkeen tie voisi olla auki.

Uniper on ollut koko ajan vastahangassa. Yhtiön toimitusjohtaja Andreas Schierenbeck on kertonut sijoittajatilaisuuksissa, että Venäjän tilanne on monimutkainen ja muutoksia ei ole helppo tehdä ja ne tulisivat kalliiksi.

Fortumin näkökulmasta rajoitteen syy Venäjällä on ollut luonteeltaan tekninen, ei strateginen, ja se olisi helposti ratkaistavissa.

Kyseessä on kuitenkin erittäin pieni ja yhtä kylää koskettava puhtaan veden valvonta, jonka vuosittaisen liiketoiminnan suuruuden kerrotaan olevan muutamia kymmeniä tuhansia euroja.

Fortumin Lundmark tapasi kesällä Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Venäjällä ei tapahdu mitään ilman Putinin hyväksyntää. Nyt siunaus Uniper-järjestelylle taitaa olla olemassa.

Fortum kertoo tiistaina julkaistussa tiedotteessa, että se on jo käynnistänyt keskustelut Venäjän viranomaisten kanssa ja jättänyt ennakkoilmoituksen kaupasta maan kilpailuviranomaiselle. Vihreää valoa pitäisi saada myös Yhdysvalloista.

Jättipäästöt luvassa

Fortum saa Uniperista niin ison siivun, että se pystyy ajamaan tahtonsa läpi yhtiön hallintoneuvostossa, joka on Saksassa merkittävä päättävä elin.

Julkikuvaltaan Fortum-Uniper on kuitenkin kaikkea muuta kuin ongelmaton. Kauppalehdelle on kerrottu kautta rantain, että muutama kansainvälinen suursijoittaja pelkää pahasti saastuttavan Uniperin ostamisen vaikuttavan pitkällä tähtäimellä kielteisesti Fortumin osakekurssiin.

Samalla he ihmettelevät, kuinka ilmastonmuutoksen torjumiseen voimakkaasti profiloitunut Antti Rinteen (sd) hallitus voisi katsoa Fortumin Uniper-aikeita ja samalla Suomen valtion muuttumista hiilivoiman suuromistajaksi läpi sormien.

Uniperin hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna vastuullisuusraportin mukaan 59,5 miljoonaa tonnia.

Fortumin päästöt olivat 20,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Luku kuvaa kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Koko Suomen hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 56,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Vaikka Uniperin ja Fortumin ilmoittamat päästöluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, yhdistetty päästömäärä olisi suurempi kuin koko Suomen nykyiset päästöt.

On täysin relevantti kysymys, miten järjestelyyn suhtautuu Rinteen hallitus, jonka hallitusohjelma on päästöjen suhteen varsin kunnianhimoinen. Valtio omistaa Fortumin osakkeista 50,1 prosenttia.

Fortum ja Uniper ovat jo nyt ympäristöjärjestöjen hampaissa. Pahaa mieltä on herättänyt muun muassa se, että Uniper on uhannut oikeudella Hollantia, jossa sillä on voimalaitoksia. Uniperia närästää se, että Hollanti harkitsee kieltävänsä hiiltä käyttävät voimalaitokset.

Myös kaasu on ongelma

Jos Fortumille onni on nyt myötä, edessä on vielä yksi ongelma.

Se on Nord Stream 2 -kaasuputki. Uniper on yhtenä rahoittajana hankkeessa mukana. 1200 kilometriä pitkän putken pitäisi syöttää Venäjältä kaasua Saksaan.

Uniper korostaa, että kaasun merkitys edelleen kasvaa. Samaan aikaan Yhdysvallat uhkailee kohdistavansa pakotteita Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta vastaan.

Osin kyse on suurvaltapelistä. Väitetään, että putki tekisi Euroopan liian riippuvaiseksi Venäjän kaasusta ja heikentäisi Venäjän vastaisia pakotteita. Toisaalta Yhdysvalloilla voi olla haluja myydä nesteytettyä maakaasua Eurooppaan.

Näin Fortumiin kohdistuu intressejä myös Yhdysvalloista, Mistähän presidentit Sauli Niinistö ja Donald Trump viime viikolla puhuivat?