Elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps) on selittänyt Hitler-viittauksensa huonoksi huumoriksi. Tutkijan mukaan kyse ei ole vitsailusta, vaan kaksoisviestinnästä.

Kaksoisviestintää. Elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps) on selittänyt Hitler-viittauksensa huonoksi huumoriksi. Tutkijan mukaan kyse ei ole vitsailusta, vaan kaksoisviestinnästä.

Kaksoisviestintää. Elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps) on selittänyt Hitler-viittauksensa huonoksi huumoriksi. Tutkijan mukaan kyse ei ole vitsailusta, vaan kaksoisviestinnästä.

Perussuomalaisministeri Vilhelm Junnilan tapauksessa on kyse kaksoisviestinnästä, arvioi politiikan tutkija Johanna Vuorelma.

Elinkeinoministeri Junnila selvisi draamaa sisältäneestä luottamusäänestyksestä keskiviikkona. Oppositiosta oli esitetty tiistaina epäluottamusta Junnilalle tämän epäillyistä kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin.

Julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti Junnilan vanhasta vaalimainoksesta sekä neljän vuoden takaisesta puheesta, jonka hän piti äärioikeistolaisen järjestön järjestämässä tapahtumassa. Junnila oli sanaillut vanhasta vaalinumerostaan 88, joka on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen, sillä h on aakkosten kahdeksas kirjain.

Junnila on pahoitellut tekemisiään ja sanojaan kohun noustua ja selittänyt niitä vitsailuksi.

Kaksoisviestinnän nosti jo viikonloppuna esiin koomikko Jukka Lindström, joka vitsailun ammattilaisena arvosteli Junnilan selityksiä. Kerta ei ole hänen mukaansa ensimmäinen, kun perussuomalainen selittää viestintäänsä vitsiksi.

”Vitsailun ammattilaisena totean: kyse ei ollut vitsistä, vaan kaksoisviestinnästä, jota PS-puolue käyttää toistuvasti. Ydinkannattajat tajuavat, ja muille voi väittää vitsiksi”, Lindström totesi Twitterissä.

Politiikan tutkija Vuorelma on samaa mieltä.

”Ironian käyttö mahdollistaa eri yleisöjen puhuttelun samanaikaisesti: silmänisku omille kannattajille, toinen viesti muille. Politiikan journalismille tämä tyyli tuottaa edelleen vaikeuksia”, Vuorelma tviittaa.

Hänen mukaansa myös Junnilan keskiviikkoinen vaatevalinta on kaksoisviestintää. Junnilalla oli luottamusäänestyksessä kaulassaan pesukarhukravatti.

Tampereen yliopiston julkaiseman etnisten sanojen sanakirjan mukaan pesukarhun lyhenne englanniksi ”coon” (raccoon) on Yhdysvalloissa mustia halventava rasistinen slangisana. Termin nosti ensimmäisenä esiin Helsingin Sanomat.

”Junnilan eilinen vaatevalinta oli oppikirjaesimerkki kaksoisviestinnästä: pahoitellaan toimia suurelle yleisölle, isketään silmää omille kannattajille. Nonverbaalinen viestintä tarjoaa tehokkaan performatiivisen keinon, jolla voi puhutella eri yleisöjä”, Vuorelma tviittaa.

LUE SEURAAVAKSI: