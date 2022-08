Sähkön hinta on nousussa, ja maanantaina tukkusähkön hinta oli Suomessa EU:n neljänneksi kalleinta. Uuden Suomen tietojen mukaan hallituspuolueista mikään ei vielä ole lyönyt lukkoon, millä keinoilla sähkön korkeaan hintaan puututaan tai miten sitä kompensoidaan kuluttajille. On kuitenkin varmaa, että se on yksi syksyn budjettiriihen suurimmista puheenaiheista.