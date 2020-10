Niina Malm on sdp:n varapuheenjohtaja ja ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Kansanedustaja, sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Niina Malm pitää hätkähdyttävänä Ylen tänään julkaisemaa selvitystä sähkön siirtohintojen korotuksista.

Ylen selvityksen mukaan siirtohintojen viime vuosien kova nousu selittyykin vain osin verkkoyhtiöiden varautumisella myrskyihin. Malm muistuttaa, että julkisuudessa siirtohintojen korotuksia on kuluttajille perusteltu lähes yksinomaan tällä varautumisella.

”Ylen selvityksen mukaan siirtohintojen korotukset ovatkin pitkälti seurausta lainsäädännöstä ja Energiaviraston laatimasta valvontamallista. Pidän hätkähdyttävänä arviointivirheenä, että Energiavirasto ei nähnyt valvontamallin johtavan yhtiöiden sallitun liikevaihdon nousuun jopa 38 prosentilla. Kuluttajat, jotka ovat pitkään vaatineet perusteita korkeille siirtohinnoille, ovat syystäkin pettyneitä”, Malm toteaa tiedotteessa.

Energiavirastolta tarvitaan nyt Malmin mukaan selventävä lausunto Ylen selvityksestä ja siitä, miten tilanteeseen tullaan puuttumaan. Hän peräänkuuluttaa vastuullisuutta myös verkkoyhtiöiltä.

”Energiavirastolta odotetaan nyt selventävää lausuntoa Ylen selvityksessä paljastuneisiin tosiasioihin. Kuluttajien suuri huoli sähkön siirtohintojen kohtuuttomuudesta on aito ja Ylen selvitys on omiaan lisäämään epäluottamusta koko järjestelmää kohtaan.”

Kokoomus: ”Tämä näkyisi suoraan asiakkaiden lompakossa”

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman puolestaan nostaa esiin kokoomuksen lakialoitteen. Kokoomus ehdotti keväällä useita muutoksia sähkömarkkinalainsäädäntöön sähkön siirtohintojen nousun hillitsemiseksi. Lakialoitteen tarkoitus on alentaa sähköverkkoyhtiöiden investointien kustannuksia sekä kohtuullistaa sähköverkkotoiminnan tuotto ja leikata sähkön siirtohintojen nousua asiakkaille.

”Lainsäätäjä ei voi seisoa tumput suorina: Lakia pitää muuttaa, jotta monopolituottoja leikataan ja kustannustehottomuudesta päästään eroon”, Vestman tviittaa.

Vestmanin valmistelemassa aloitteessa esitetään muun muassa, että lakiin on säädettävä yleiset vaatimukset hinnoittelun valvontamenetelmien sisällöstä, koska Energiaviraston määräämät hinnoittelun valvontamenetelmät ratkaisevat siirtohintatason. Kokoomus lisäisi lakiin vaatimuksen, että verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvo ei voi oleellisesti erota tasearvoista.

”Nykyisin verkkoyhtiöt saavat tuottoa ’tyhjästä’ laskennallisen verkonarvon perusteella. Tuottoasteen on heijastettava verkkotoiminnan vähäistä riskiä ja kunkin yhtiön tosiasiallista pääomarakennetta”, kokoomus summasi keväällä ja huomautti, että nykyisin kiinteä tuottoasteen laskentatapa antaa ylituottoa tietyille yhtiöille.

”Tuotto voi kaikkien verkkoyhtiöiden osalta jopa puolittua eli asiakkaiden kannalta laskea jopa 400 milj. euroa vuodessa. Carunan kohdalla tuotto voi pudota jopa 70 prosenttia. Tämä näkyisi suoraan asiakkaiden lompakossa.”

Lisäksi kokoomus ehdottaa sähkönkäyttäjille laajennettua oikeutta rakentaa kiinteistön rajat ylittävä sähkölinja. Välttämättömyyshyödykettä tarjoavalta monopolilta pitää kokoomuksen mukaan vaatia yhteiskuntavastuuta.

”Kokoomus esittää vaatimusta lakiin, että siirtopalvelu on tuotettava mahdollisimman kustannustehokkaasti. Muutoksella olisi saavutettavissa tutkitusti yli 900 miljoonan euron säästö tulevissa investoinneissa, jos valitaan kustannustehokkaimmat säävarmuusratkaisut”, kokoomus katsoi keväällä.

Ylen uutista kommentoi myös vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara.

”Yle on aivan uutena asiana havainnut, että sähkön siirtohintojen nousu johtuukin myös maksimituoton kaksinkertaistamisesta. Oliko tämä jollekin uusi tieto? Kannattaisi myös tehdä ero sidotun pääoman ja oman pääoman tuoton välille”, Soininvaara huomauttaa Twitterissä.

”Investoinneille on asetettu myös maksimihinta, siis mitä mikin härpäke maksaa. On puhdasta voittoa, jos tekee halvemmalla. Hinnat on asetettu pienten ja tehottomien yhtiöiden suojelemiseksi liian korkeiksi. Pitäisikö huonot ja tehottomat vain panna myyntiin?”