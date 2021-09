Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektioylilääkäri Asko Järvinen on pettynyt hallituksen päivitettyyn koronastrategiaan. Hän arvioi uutta strategiaa Ylen Aamussa.

”Käytännön toimet jäivät tekemättä ja itse asiassa asiantuntijoiden suositukset ja hätähuudot jätettiin huomioimatta”, Järvinen sanoi Ylellä.

Järvinen vetosi voimakkain sanankääntein muiden yliopistollisten sairaaloiden infektioylilääkäreiden kanssa sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) viime viikolla ja ehdotti useita toimenpiteitä, joita Suomen koronatilanne nyt vaatisi. Tartuntataudeista vastaavat lääkärit olivat huolissaan Suomen koronastrategian jälkeenjääneisyydestä.

Viime viikolla myös suurten kaupunkien tartuntataudeista vastaavat lääkärit esittävät huolensa tartunnanjäljityksen kuormittuneisuudesta.

Järvisen mukaan maanantaina illalla julkistettu uusi strategia vaikuttaa perusidealtaan hyvältä, mutta se ei tarjonnut mitään askelmerkkejä.

”Kyllä tuo varsinaista kompurointia oli, ja itse asiassa ne käytännön päätökset ovat varmaan vielä hankalampia tämän jälkeen. Mitään konkreettista päätöstä, mitä tehdään, miten tulisi toimia, ei tällä hetkellä tullut.”

Testausstrategian päivitys vielä työn alla

Järvisen mielestä hallituksen, STM:n ja alueiden välinen työnjako jäi päivitetyssä strategiassa ”kovin sekavaksi”. Hallituksen selkeä tavoite on vähintään 80 prosentin rokotekattavuus, mutta lakipykälissä tästä ei puhuta mitään, Järvinen huomauttaa. Siksi rajoituksista päättävät tahot joutuvat Järvisen mukaan hankalaan tilanteeseen.

Hän huomauttaa, että rajoitusten välttämättömyyden perustelu käy koko ajan entistä hankalammaksi rokotuskattavuuden kasvaessa.

”Meillä ei oikeastaan enää ole riskiä siihen, että terveydenhuolto voimakkaasti ylikuormittuisi koronapotilaiden takia, mikä on edellytys näiden erilaisten ainakin voimakkaiden rajoitustoimenpiteiden käyttöönotolle.”

Järvinen huomauttaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suositellut jo heinäkuun lopulta, että kahdesti rokotettujen pitäisi hakeutua testiin vain, jos tiedossa on altistus tai kyseessä on hoivan työntekijä. Järvinen olisi kaivannut hallitukselta uutta linjausta myös siihen, miten jatkossa testataan pienimpiä lapsia.

”Jos jatkamme lasten testaamista nykyiseen malliin, se johtaa eittämättä koulujen sulkemiseen. Tämä oli aika voimakkaassa ristiriidassa sen kanssa, että hallitus sanoi, että toimenpiteitä ei pitäisi kohdistaa lapsiin ja nuoriin.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) on kertonut, että testausstrategia on määrä päivittää uuden strategian erillisessä liitteessä, mutta tämä työ on vielä kesken.