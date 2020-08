Sdp:n puheenjohtajaksi tänään valittu pääministeri Sanna Marin arvioi, ettei budjettiriihessä välttämättä saada ainakaan kaikkia työllisyystoimia koskevia päätöksiä tehtyä, koska valmistelussa on jouduttu keskittymään koronaviruksen torjuntaan liittyviin asioihin.

Aikaisemmin viikonloppuna keskusta ja rkp ovat vaatineet, ettei työllisyystoimia saa lykätä.

”Itse tietenkin toimin niiden linjausten mukaan, mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Tietenkin budjettiriihi on se paikka, jossa päätöksiä tehdään, mutta voi olla niin, että kaikkia päätöksiä ei voida tehdä. Monet valmisteluprosessit ovat viivästyneet koronan takia. Päätöksiä tehdään niin nopeasti, kuin se suinkin on mahdollista. Sdp on sitoutunut siihen, että työllisyystoimia tehdään”, pääministeri sanoi puheenjohtajavalintansa jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Sdp:n linjaan ei Marinin kaudella ole luvassa suuria muutoksia.

”Ehkä joudun tuottamaan pettymyksen; itselläni suunnitelmissa ei ole tehdä mitään rajua muutosta. Kuluva puoluekokouskausi on ollut sellainen, jota olen odottanut koko sen ajan kuin olen ollut puolueen jäsen ja mukana puoluetyössä. Näen, että kun olen toiminut puoluejohdossa kuusi vuotta, olen ollut luomassa sitä linjaa ja suuntaa, jonka me yhdessä puoluekokouksessa asetamme. Mitään suurta muutosta ei ole tarpeen tehdä. Uskon siihen, että kun tehdään rohkeasti sydämen palolla yhdessä, silloin myös pärjätään. Ei tämä ole yhden naisen tai miehen puolue”, hän vastasi asiaa koskeneeseen kysymykseen.

Marin myöntää, että pääministerin työ tulee viemään aikaa puoluejohtajan tehtävistä.

”Tietenkin on niin, että kun puolue on pääministeripuolue, ensisijassa tulee Suomen ja hallituksen johtaminen. On väistämättä selvää, että puolueen puheenjohtajan työhön jää vähemmän aikaa. Pääministeripuolueella on oma vastuunsa kannettavanaan ja tämän vastuun pyrin itse täysimääräisesti kantamaan. ”

Kuntavaaleissa sdp:n tavoitteena on Marinin mukaan ”ehdottomasti voitto”.

”Peruspalvelut on sosiaalidemokraateille luonteva teema. Itse tulen olemaan puolueen puheenjohtajana totta kai kaikissa puheenjohtajatenteissä ja johtamaan puoleen vaaleihin. Tämän tekemiseen pääministerin työn rinnalla varmasti löytyy tavat ja keinot.”

Marin lupasi kertoa yksityiskohtia linjauksistaan linjapuheessaan huomenna maanantaina.

Myös Marinin kielitaito nousi esiin tiedotustilaisuudessa. Hän on aikaisemmin kertonut haluvansa parantaa ruotsin kielen taitoaan. Lauantaina sosiaalisessa mediassa kiinnitettiin huomiota siihen, että eronnut puheenjohtaja Antti Rinne piti oman puheensa osin ruotsiksi, Marin ei.

”Olen ottanut kielitunteja ruotsin kielessä, mutta kun korona iski päälle, tämäkin jäi. Tarkoitus on omaakin kielitaitoa parantaa. Meille kaksikielisyys on rikkaus ja sen eteen teemme töitä”, pääministeri vastasi suomeksi kysymykseen, joka esitettiin ruotsiksi.