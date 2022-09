Ruotsin sunnuntaisissa vaaleissa tilanne on äärimmäisen tiukka punavihreän ja porvariblokin välillä.

Tutkimusyhtiö Kantar Sifon Sveriges Radiolle teettämän kolme eri mittausta yhdistävän Svensk väljaropinionin mukaan äänestäjistä 49,7 prosenttia kannattaa Magdalena Anderssonin (sd) johtamaa vasemmistoblokkia ja 49,1 prosenttia Ulf Kristerssonin (kok) johtamaa oikeistoblokkia.

Kysely julkaistiin keskiviikkona.

Kuka johtaa gallupeissa?

Sosiaalidemokraatit on Ruotsin suurin puolue ja sitä kannattaa 28,9 prosenttia äänestäjistä.

Toiseksi suurimmaksi puolueeksi on noussut Jimmie Åkessonin luotsaama ruotsidemokraatit, jolla on 20,3 prosentin kannatus. Kolmantena tulee Kristerssonin moderaatit 17,9 prosentin kannatuksella.

Kantar Sifon tutkimusjohtaja Toivo Sjörén kertoo, että ruotsidemokraattien nousu moderaattien ohi on tapahtunut vaalikampanjoinnin aikana.

Ruotsissa on neljän prosentin äänikynnys, mikä tarkoittaa, että parlamenttiin noustakseen puolueen on saatava vähintään neljän prosentin valtakunnallinen kannatus. Lähimpänä äänikynnystä on nyt liberaalit 4,8 prosentin kannatuksella sekä ympäristöpuolue vihreät 5,3 prosentin kannatuksella.

Mistä uusi hallitus?

Vaalien todennäköisimmät pääministeriehdokkaat ovat Magdalena Andersson ja Ulf Kristersson. Molemmat ovat koonneet neljän puolueen hallituspohjavaihtoehdot.

Anderssonin hallituspohjaan kuuluvat sosiaalidemokraattien lisäksi keskusta, vihreät ja vasemmistopuolue.

Kristerssonin puolella ovat moderaattien lisäksi kristillisdemokraatit, liberaalit ja ruotsidemokraatit.

Vaikka Åkessonin ruotsidemokraatit on kannatusmittauksissa moderaatteja suurempi, eivät muut porvaripuolueet kannata tätä pääministeriksi.

”Olemme kokoomuspuolue siksi, että pystymme kokoamaan hallituspohjan”, sanoi Kristersson keskiviikon pääministeritentissä.

Ruotsissa käytetään korostetusti termiä hallituspohja, sillä vaikka puolueet neuvottelevat yhdessä hallitusohjelman ja budjetin, se ei vielä tarkoita, että ne automaattisesti nousisivat hallitukseen ja saisivat ministeripaikkoja.

LUE MYÖS Taustalla herkkä Nato-tilanne? Magdalena Anderssonilta kylmä suihku vasemmistolle

Magdalena Andersson ei halua päästää vasemmistoa hallitukseensa, mitä se taas on vaatinut vastineeksi tuestaan Anderssonille.

Porvaripuolella moderaatit, liberaalit ja kristilliset eivät halua päästää ruotsidemokraatteja hallitukseen. Nousu kannatusmittauksissa ohi moderaattien on saanut ruotsidemokraatit yhä äänekkäämmin vaatimaan hallituspaikkaa. Ruotsidemokraatieista on viestitty, että jos puolue ei pääse hallitukseen, niin eivät sitten pääse liberaalitkaan.

Miten Ruotsi äänestää?

Äänestysliput. Ruotsissa äänestetään puoluetta valitsemalla puolueen oma äänestyslippu. Kuva: evelina carborn

Ruotsin vaalit ovat listavaalit. Äänestäjät äänestävät puolueiden asettamia vaalilistoja. Äänestäjät voivat pyrkiä ohjaamaan ääntään tietylle ehdokkaalle niin sanotulla henkilöruksilla, mutta niiden vaikutus tulokseen on vähäinen.

Taktinen äänestäminen on Ruotsissa tavallista. Äänikynnyksen tuntumassa keikkuvat puolueet saavat perinteisesti tukiääniä saman vaaliblokin muiden puolueiden kannattajilta, jotta pienet puolueet eivät putoa valtiopäiviltä ja samalla heikennä blokin pääministeriehdokkaan mahdollisuuksia nousta valtaan.

Koska uusi hallitus selviää?

Vuoden 2018 vaalien jälkeen Ruotsissa kesti 134 päivää ennen kuin maahan saatiin uusi hallitus, kun muiden puolueiden hyljeksimä ruotsidemokraatit sai joka kuudennen kansanedustajan ja oli kolmanneksi suurin, eikä kumpikaan blokki kyennyt muodostamaan enemmistöä yksin.

Nyt vaaliasetelma on selkeämpi ja hallituksen odotetaan syntyvän nopeammin.

Mikäli Magdalena Anderssonin johtama vasemmistoblokki voittaa vaalit, hän voi ilmoittaa jatkavansa pääministerinä. Aikaisintaan hänen jatkostaan voitaisiin äänestää 27. syyskuuta.

Jos vasemmistopuoli häviää ja Andersson päättää erota, valtiopäivien puhemies aloittaa hallitustunnustelijan etsimisen. Puhemies valitaan, kun uudet valtiopäivät kokoontuvat ensimmäisen kerran 26. syyskuuta.

Onnistuneiden tunnustelujen jälkeen puhemies esittää valtiopäiville uutta pääministeriä ja tämä valitaan, jos pääministeriehdokasta ei vastusta yli puolet kansanedustajista.