Eduskunnan puolustusvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä valmiuslain muuttamisesta, mutta kertoo tiedotteessaan haluavansa täsmentää hybridiuhkia koskevan pykälän sisältöä. Valiokunnan mietintö hallituksen esityksestä laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta valmistui maanantaina.

Valiokunta toteaa Suomen turvallisuusympäristön muuttuneen perustavanlaatuisesti nykyisen valmiuslain voimaantulon jälkeen Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sisäistä ja ulkoista turvallisuutta on yhä vaikeampi erottaa toisistaan, ja hybridiuhat ovat entistä monimuotoisempia.

”Puolustusvaliokunta pitää tarpeellisena, että valmiuslain poikkeusolojen määritelmässä otettaisiin nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat. Hybridiuhiksi valiokunta määrittelee toiminnan, joka uhkaa esimerkiksi julkisen vallan päätöksentekokykyä, rajaturvallisuutta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta, energian, veden, elintarvikkeiden, lääkkeiden, maksu- ja arvopaperipalveluiden sekä välttämättömien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta”, valiokunnan tiedotteessa kerrotaan.

Valiokunta kiinnittää hybridiuhkien torjunnassa erityistä huomiota siihen, ettei viranomaisyhteistyön toimivaltuuksissa tai johtosuhteissa saa olla aukkoja, joita ulkopuoliset tahot hyödyntäisivät. Lisäksi on varmistettava normaaliolojen lainsäädännön ajantasaisuus, sillä normaaliolojen lainsäädäntö on viranomaisten käytössä myös poikkeusoloissa.

Valiokunta korostaa myös eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevan rajavartiolain muuttamisen tärkeyttä.

”Rajavartiolakia koskevan esityksen tavoitteena on vahvistaa rajaturvallisuutta parantamalla Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata normaaliolojen häiriötilanteisiin. Muutoksilla parannettaisiin myös Rajavartiolaitoksen varautumista poikkeusoloihin.”

Perussuomalaisilta vastalause: ”Valmiuslaki voidaan hyväksyä, jos...”

Perussuomalaisten edustajat puolustusvaliokunnassa jättivät mietintöön vastalauseensa. Puolue muistuttaa asiaa koskevassa tiedotteessaan, että valmiuslain muutosten hyväksyminen kiireellisenä vaatisi eduskunnan viiden kuudesosan hyväksynnän – eli hallitus tarvitsee oppositiolta tukea.

Perussuomalaiset ”korostaa, että valmiuslaki voidaan hyväksyä, jos rajavartiolakiin saadaan tarvittavan lujat Suomen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaavat pykälät”.

Tämä on viittaus samaan kokonaisuuteen liittyvään toiseen lakihankkeeseen eli rajavartiolain muutokseen. Perustuslakivaliokunta antoi viime viikolla rajavartiolain muutoksesta lausuntonsa, jonka mukaan Suomen itärajan lyhytaikainen täyssulku olisi erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa mahdollinen, ”mikäli tällaisella ajallisesti vain täysin välttämättömään rajatulla toimenpiteellä voidaan turvata maahantulomenettelyn asianmukaisuus”. Täyssulku ei kuitenkaan sisältynyt hallituksen esitykseen rajavartiolain muutoksista.

Oppositio on iloinnut valiokunnan linjauksesta, kun taas osa hallituspuolueista on suhtautunut siihen kriittisesti. Myös oikeusoppineiden ja laillisuusvalvojien kanta on ollut kriittinen, sillä turvapaikan hakeminen on perusoikeus, ja käytännön mahdollisuus siihen tulee turvata poikkeusoloissakin.

Perussuomalaisten jäsenet puolustusvaliokunnassa toteavat nyt tiedotteessaan, että ”valiokuntia [on] perussuomalaisten näkemysten tukena”.

”Tuoreen perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan niin sanotun välineellistetyn maahantulon tilanteessa valtiolla ei ole oikeudellista estettä päättää rajanylityspaikkojen määrästä tai niiden sijainnista. Lyhytaikainen rajan täyssulku voi poikkeuksellisissa olosuhteissa olla siis mahdollinen”, PS:n tiedotteessa todetaan viitaten myös hallintovaliokunnan antamaan lausuntoon.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmän mukaan tarkoitus ei ole ”missään nimessä estää valmiuslain muutosten etenemistä kokonaan”.

”Perussuomalaisilla on kuitenkin valmius äänestyttää asiasta, mikäli rajavartiolakiin ei saada Suomen ja suomalaisten turvallisuutta takaavia pykäliä. Tässä valiokuntaryhmä vetoaa hallintovaliokuntaan, jossa rajavartiolaki on vielä käsittelyssä.”

PS haluaa myös muutoksia tiettyihin lainkohtiin

Puolustusvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet antavat muutakin kritiikkiä valmiuslakiin esitetyille muutoksille.

”Perussuomalaiset haluaa muutosta lain kohtiin, joissa hallituksen esitys mahdollistaisi laajamittaisen maahantulon tilanteissa jopa sosiaaliturvaan tehtäviä leikkauksia, omaisuuden haltuunottoa ja perusoikeuksien rajoituksia. Tätä perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei hyväksy”, puolue tiedottaa.

Valmiuslain muutosesitykseen sisältyy erinäisiä velvoitteita, joilla varauduttaisiin laajamittaiseen maahantuloon: esimerkiksi kuljettajayrittäjiä voitaisiin velvoittaa kuljettamaan turvapaikanhakijoita rekisteröintipaikoille ja vastaanottokeskuksiin ja tiettyihin kiinteistöihin voisi kohdistua luovutusvelvollisuus Maahanmuuttoviraston käyttöön. Tarkoituksena olisi turvata tilanteen hallintaa laajamittaisen maahantuloilmiön kohdistuessa Suomeen.

Lisäksi lakiesityksen mukaan väestön toimeentulon ja valtion maksuvalmiuden turvaamiseksi voitaisiin lakiesityksessä tarkoitetuissa poikkeusoloissa esimerkiksi työ- ja kansaneläkettä, sairaus-, tapaturma- tai potilasvakuutusta sekä ansioperusteista työttömyyspäivärahaa tai peruspäivärahaa maksaa ”enintään kolmen kuukauden ajalta enintään 50 prosentilla alennettuna”.

Perussuomalaisten mielestä ensisijaisen toimintamallin tulee olla välineellistetyn maahantulon estäminen.

”Hybridisodankäynnin välineenä käytetty laajamittainen maahantulo tulee estää eikä toimia niin, että tuolloin olisimme valmiita leikkaamaan eläkkeitä, sosiaaliavustuksia ja muita tukia”, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen (ps) sanoo tiedotteessa.

Perussuomalaisten mukaan valmiuslain muutosesityksen rajaturvallisuutta koskevat pykälät ovat puutteellisia. Puolueen valiokuntaryhmä ”muistuttaa, että Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista missään oloissa turvapaikkahakemusten vastaanoton keskeyttämistä”. Tämä pitäisi puolueen mielestä korjata nyt, kun valmiuslakia uudistetaan.

