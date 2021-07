Varoitukset koronan deltavariantista kovenevat Euroopassa. Milanolaisen San Raffaele -yliopiston virologi Roberto Burioni katsoo, että deltavariantin takia tilanne on nyt vaarallisempi kuin aikaisemmin. Lausunnosta uutisoi ADNKronos.

”Jos emme saa kaikkia rokotettua nopeasti, riski on todella suuri. Virus ei ole enää se, jonka tunnemme, vaan siitä on tullut paljon vaarallisempi.”

Portugali palasi tällä viikolla ensimmäisenä tiukkojen koronarajoitusten aikaan. Maa otti perjantaina yöllisen ulkonaliikkumiskiellon uudelleen käyttöön niissä osissa maata, joissa koronatartunnat ovat taas kasvussa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Portugalissa kirjattiin torstaina 2 449 uutta tartuntaa. Tartuntojen kasvu on nyt nopeinta sitten helmikuun puolivälin.

”Emme voi mitenkään sanoa, että pandemia on hallinnassa. Nyt on noudatettava määräyksiä, vältettävä joukkokokoontumisia ja juhlia ja yrittää saada luvut laskuun”, ministeri Mariana Vieira da Silva kertoi tiedotustilaisuudessa.

Portugalilaisviranomaisten mukaan tartunnat leviävät nyt rokottamattomien nuorten keskuudessa.

Myös Italiassa viranomaiset varoittavat erityisesti deltavariantin leviämisestä. Tartunnat kääntyivät Italiassa lauantaina nousuun ensimmäisen kerran viikkoihin ja maassa kirjattiin 932 uutta tartuntaa.

”Pandemia ei ole ohi. Olemme varmasti erilaisessa tilanteessa kuin aikaisemmin, mutta on turha kuvitella, että tämä on ohi. Meidän on edelleen edettävä varovaisesti ja avattava yhteiskuntaa vain asteittain”, terveysministeri Roberto Speranza kommentoi ADNKronosille.

