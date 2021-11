”Kasvokkain kohtaaminen nostaa luontaisen pidäkkeen sille rumalle, mikä minussa välillä pyrkii esille. Tällainen asia on tullut esille aika voimakkaastikin korona-aikana”, sanoo Tapio Luoma.

Onko populismi asia, johon olette joutuneet varautumaan omassa tehtävässänne? Tätä kysyttiin Eurooppalaisen Suomen järjestämässä Euroopan Suunta -arvokeskustelussa tiistaina. Uusi Suomi näytti keskustelun suorana, ja tallenne on nyt katsottavissa.

Koronapandemiaa ja arvoja käsittelevässä keskustelussa olivat mukana arkkipiispa Tapio Luoma, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja Tiina Laatikainen.

Laatikainen nosti esiin demokratian merkityksen ja totesi, että koronapandemiassa parhaiten ovat pärjänneet valtiot, joissa on luottamukseen perustuva demokratia.

”Toisaalta tällainen kriisitilanne on lisännyt omalta osaltaan populismia ja tavallaan halutaan haastaa viranomaisia ja asiantuntijoita. Meillähän tämä näkyy erityisen voimakkaana mis- ja disinformaation jakamisena. Se on äärimmäisen haasteellinen kenttä toimia siinä mielessä, että tällaisessa tilanteessa oikea tieto ja tiedon jakaminen väestölle tilanteesta – taudin aiheuttajista, rokotuksista ja niihin liittyvistä mahdollisista riskeistä ja hyödyistä – on ensiarvoisen tärkeää, että pystymme tekemään sen luotettavasti ja se saavuttaa koko väestön mahdollisimman hyvin”, Laatikainen sanoi.

”Kansainväliset mis- ja disinformaatiokampanjat, joilla pyritään muuttamaan suuntaa tai aiheuttamaan asiantuntija- ja viranomaistyölle suoraan sanoen haittaa, niin kyllähän se on ollut äärimmäisen haasteellinen tilanne pandemian aikana. Vaatii valtavasti työtä, että saa luotettavan tietoäänen kuuluville sen kaiken viestinnän taustalta”, hän jatkoi.

Arkkipiispa Tapio Luoma kertoi hätkähtäneensä taannoista uutista.

”Aamu-tv:ssä Ylellä näin sen uutisnauhan siinä, jossa sanottiin, että USA on taantuva demokratia. Minusta se on häkellyttävä uutinen lukea television uutislähetyksessä. Se kertoo siitä, että demokratialle voi käydä myös näin. Tästähän on paljon puhuttu julkisessa keskustelussa kansainvälisestikin, että mikä on länsimaisen demokratian, oikeusvaltioperiaatteen tulevaisuus. Luulen, että tänä päivänä nimenomaan demokratia vaatisi hyvin voimakkaita ääniä puolustajikseen”, arkkipiispa sanoi.

”En näe, että populismissa sinällään ainakaan kaikki ainekset ainakaan ovat suoraan demokratian vastaisia. [Populistit] osaavat käyttää demokratian pelikeinoja, vaikka eivät välttämättä sitten allekirjoitakaan demokratian ideaa. Se, mikä populismissa on omalta kannaltani ja kirkon näkökulmasta huolestuttavaa, on se, jos populistisia pyrkimyksiä perustellaan uskonnolla. Otetaan ikään kuin uskonto välikappaleeksi, jonka avulla voidaan saada lisäpontta sellaiselle demagogialle, jossa toimitaan vastoin sitä, mikä on yleisesti tiedetty oikeaksi”, Luoma jatkoi.

”Otan esimerkiksi rokotevastaisuuden silloin, kun sitä perustellaan uskonnolla, Jumalan tahdolla esimerkiksi, tai mitä muuta tahansa missä ajatellaan, että Jumalan tahto on se, että nykyinen demokratia on korvattava jollain toisella. Tämä on sellainen iso haaste myöskin kirkoille kautta maailman, että ymmärrettäisiin vaara, joka sisältyy siihen, että uskonnollinen kielenkäyttö kaapataan häikäilemättömän poliittisen, populistisen demagogian välineeksi”, Luoma sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto toi esiin sen, että korona-ajan etätyöskentely eduskunnassa ”ei ole ainakaan kohottanut eduskuntakeskustelun laatua”.

”Ollaan etänä ja lauotaan Twitterissä, ja kuka missäkin”, Haavisto sanoi.

Tapio Luoman mielestä korona-aikana ei ole kadonnut se, että halutaan toiselle ihmiselle hyvää. Hän nosti esiin keskustelun siitä, onko sosiaalisen median vaikutusta se, että ”ihmiset ovat niin julmia sanoissaan”.

”Sitä voi tietysti miettiä, mitä sosiaalinen media kaiken kaikkiaan tekee meille ihmisinä.”

