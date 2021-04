Rokote- tai koronapassi on puhuttanut sekä Suomessa että EU-tasolla viime päivinä. Sanna Marinin (sd) hallitus suhtautuu kotimaiseen koronapassiin nihkeästi, mutta EU:n koronapassiin positiivisesti. Asiaa selvitetään ja edistetään sekä kansallisella tasolla että EU-tasolla.

Kysyimme sosiaali- terveysministeriön erityisasiantuntijoilta Teemupekka Virtaselta ja Riikka Vuokolta kuumimmat kysymykset tulevaan EU:n vihreään todistukseen liittyen.

1. Miten tietoturva varmistetaan EU:n vihreän todistuksen osalta?

STM:n mukaan tietoturvaseikat tarkentuvat vielä, mutta periaatteet on jo julkaistu. Periaatteina ovat muun muassa yksinkertaisuus, joustavuus ja yksityisen datan tiukka suojeleminen. Lisäksi tarkentavaa työtä varten on EU:ssa käynnistetty vihreän todistuksen tekninen yhteistyö, jossa myös Suomi on mukana.

2. Kun myös negatiivisella testituloksella saa vihreän todistuksen, pitääkö Suomen tarjota ilmaisia pikatestejä Tanskan malliin?

STM:n mukaan Suomessa ei ole tällaista linjausta tehty tässä vaiheessa. Tanskassa tehdään tällä hetkellä yli 100 000 pikatestiä päivässä. Koronan pikatestaus on kansalaisille ilmainen. Tanska aikoo myös ottaa oman koronapassinsa käyttöön ennen kesää.

3. Kuinka syvälle terveystiedoissa sairastetun taudin osoittamisessa mennään?

Todistus on määritelty minimitietosisältönä, ja sairastettu tauti todistetaan laboratoriotuloksen avulla. STM:n mukaan rokotteen saaneet henkilöt näkevät toukokuussa rokotustietonsa Omakannassa ja voivat sitä kautta hakea todistuksen. Ennen Omakannan muutosten toteuttamista annetut rokotukset tulevat takautuvasti Omakantaan henkilön käyttöön.

4. Vihreä todistus esitetään QR-koodilla. Onko se samanlainen ja yhteensopiva teknologia ympäri EU:ta? Kuinka isotöinen operaatio tämä on?

STM:n mukaan vihreän todistuksen aitouden varmistamiseen todistukset sisältävät QR-koodin. Se on yhteensopiva kaikkien EU-maiden kanssa. EU-yhteistyössä jaetaan myös todistuksen varmistamiseen tarvittavan sovelluksen lähdekoodi, joten kehitys on mahdollisimman tehokasta. Suurin työ ei olekaan tekninen toteutus vaan todistuksen kirjoittamiseen tarvittavan tiedon keruu ja sen laadun varmistaminen.

5. Pääseekö jo yhdellä rokotteella liikkumaan EU:ssa?

Jo ensimmäinen rokoteannos mahdollistaa vihreän todistuksen käyttöönoton. Vihreän todistuksen saa käyttöönsä myös sairastetun taudin jälkeen tai negatiivisen koronatestituloksen saatua.

6. Miksi vihreän todistuksen käyttäminen on yhdenvertaisuuden kannalta hankala Suomessa, mutta ei Euroopassa?

Vihreään todistukseen liittyvää mahdollisuutta syrjintään on STM:n mukaan käsitelty sekä eurooppalaisessa että suomalaisessa keskustelussa eikä asia ole mustavalkoinen. Vihreän todistuksen periaatteisiin sisältyy se, että todistuksen sisältämän kolmen vaihtoehdon avulla on mahdollista estää syrjintää myös tilanteissa, joissa henkilö ei esimerkiksi terveydenhoidollisen syyn takia voi ottaa rokotetta tai ei sitä muun syyn vuoksi halua ottaa.

Päivitys 14.4.2021: Selvennetty hallituksen kantaa EU:n ja kotimaan rokotepasseihin.