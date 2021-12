Entinen pääministeri, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Matti Vanhanen (kesk) paheksuu Venäjän tapaa kytkeä Suomi etupiiriajatteluunsa, jota presidentti Vladimir Putin on pitänyt esillä kansainvälisessä keskustelussa.

Kreml julkaisi tiistaina tiedotteen Putinin ja Suomen presidentin Sauli Niinistön puhelinkeskustelusta. Tiedotteen mukaan Putin otti keskustelussa esiin neuvottelut, jotka se haluaisi käynnistää Yhdysvaltain ja läntisen puolustusliitto Naton kanssa. Venäjä haluaisi luoda sopimuksen, joka sulkisi pois Naton jatkolaajentumisen idän suuntaan.

”Kreml on julkaissut ydinsanoman puhelustaan Suomeen. Julkaisu on teko itsessään, jolla on tarkoitus”, Matti Vanhanen kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Hänen mukaansa aina on tiedetty, että Venäjä ei kannata Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä, mutta samalla on todettu, että päätös kuuluu Suomelle. Tämänkertainen tiedote on Vanhasen mukaan erilainen.

”Nyt presidentti Putin sai mahdollisuuden kytkeä Suomen mahdollinen pohdinta osaksi kansainvälistä kuumaa poliittista keskustelua ja toistaa vaatimuksensa sopimuksesta, jolla NATOn itälaajeneminen estetään. Huolestuttavaa oli, että julkaistun tekstin mukaan myös Etyk:n mahdollinen 50v kokous kytkettäisiin tähän yhteyteen. Selkeämpää etupiiriajattelun tuomista 2000-luvun elämään ei ole nähty”, Vanhanen kirjoittaa.

”Suomihan ei ole nyt hakemassa NATOn jäsenyyttä, mutta olemme tehneet näin omasta harkinnastamme, mikä parhaiten ylläpitää vakautta ja turvallisuutta Pohjois-Euroopassa. On selvää, että etupiiriajattelua emme voi hyväksyä.”

Vanhanen muistuttaa, että eduskunta on tuoreeltaan linjannut politiikkamme sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa että vielä tuoreemmassa puolustusselonteossa.

”Suomen linjasta ei ole epäselvyyttä eikä Venäjänkään pidä nostattaa tietoista vastakkainasettelua Suomen kanssa kansainvälisen politiikan periaatetasosta – siitä mikä kuuluu itsenäisen maan suvereniteetin piiriin.”