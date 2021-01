Suomi on menossa kohti blokkivaltiota, arvioi Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen Ylen Ykkösaamussa.

Häneltä tiedusteltiin asiaa Ylen tuoreen kannatusmittauksen pohjalta.

Ylen tänään julkaisemassa gallupissa perussuomalaiset on kasvattanut kannatustaan prosenttiyksikön verran, mikä on mittauksen suurin muutos. Pääministeripuolue sdp on lisännyt suosiotaan lähes yhtä paljon. Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, perussuomalaisia äänestäisi 21,9 prosenttia ja sdp:tä 21,4 prosenttia suomalaisista.

”Kyllä blokkivaltiota kohti ollaan menossa ja blokkipolitiikka on entistä jakautuneempi. Ylipäänsä maailmalla nähdään polarisoituminen, joka koskee myös Suomea. Meillä on entistä selvemmin naisten ja miesten puolueita”, Rahkonen vastasi toimittajalle Ykkösaamussa.

Koronan aiheuttama eristäytyminen voimistaa Rahkosen mukaan identiteettipolitiikkaa, kun entistä vähemmän kohdataan toisella tavalla ajattelevia ihmisiä.

”Jokainen muhii omassa some-kuplassaan. Tällainen kaikukammioilmiö voimistaa sitä, että ollaan ikään kuin niissä omissa poteroissa ja nämä kahtiajaot vain syvenevät. Se on nähtävissä paitsi Yhdysvalloissa myös Suomessa.”

Perussuomalaisten nousu on ollut Rahkosen mukaan vain ajan kysymys. Taustalla on hänen mielestään osaltaan keskiluokan pelko verotuksen kiristämisestä koronakriisin laskun maksamisessa.

”Perussuomalaiset on ajamassa ja ajanut jo kokoomuksesta oikealta ohi niin, että luistonesto vain vilkkuu”, Rahkonen sanoi Ykkösaamussa.

Rahkosen mukaan perussuomalaisista on tullut Suomen johtava verokapinapuolue. Se on hänen mielestään jopa isompi asia kuin maahanmuutto, jolla perussuomalaiset on aiemmin profiloitunut. Hän viittaa siihen, että verotus vaikuttaa konkreettisesti suomalaisten elämään, kun maahanmuutto on enemmän tunnetason identiteettipolitiikkaa.

”Moni pelkää putoavansa sieltä keskiluokasta. Tämä on myös sivumennen sanoen syy siihen, miksi kokoomus ei pärjää kovin hyvin. Kokoomushan on hyvien aikojen puolue”, Rahkonen sanoi.

Tuoreessa Ylen mittauksessa kokoomus on kolmantena 16,2 prosentin kannatuksella ja sen suosio nousi 0,3 prosenttiyksikköä. Trendi on kuitenkin mittauksissa ollut puolueelle laskeva.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma huomautti Ykkösaamussa, että maahanmuutto on kuitenkin perussuomalaisille edelleen ykkösteema.

Vuorelma arvioi mittauksen perusteella, että perussuomalaiset ei ole karkaamassa sdp:ltä. Hänen mukaansa perussuomalaisten ja sdp:n välinen kamppailu määrittää tällä hetkellä paljolti poliittista kenttää. Myös Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi Ylelle, että sdp ja perussuomalaiset taistelevat nyt suurimman puolueen paikasta, kun muut eivät oikein tunnu etenevän mihinkään.

”Enemmän tarkastelisin tätä kannatusmittausta niin, että siellä on se kahden kärki, joka erottuu”, Vuorelma totesi Ykkösaamussa.

”Tätähän voi tarkastella sellaisen blokkipolitiikan näkökulmasta. Siellä perussuomalaiset on tällä hetkellä keskustaoikeistolaisen blokin johtava puolue, ja sitten taas demarit on siellä vasemmiston, vihreän blokin johtava puolue.”

Tilanne on Vuorelman mielestä ”aika hurja”, kun sitä vertaa edellisiin kuntavaaleihin vuoteen 2017, jolloin perussuomalaiset keräsi 8,8 prosentin kannatuksen sen jälkeen, kun puolue oli hajonnut edeltävän kesän puoluekokouksessa kahtia.

Rahkosen mukaan perussuomalaiset on ollut kuntavaaleissa gallupeihin nähden alisuoriutuja. Hän uskoo, että puolue saa nousua, mutta ei ehkä ihan yllä gallupien mojoviin lukemiin. Vuorelman mukaan tulos riippuu vaaliteemoista. Jos maahanmuutosta puhutaan kielteisesti ennen vaaleja, se näkyy Vuorelman arvion mukaan perussuomalaisten kannatuksessa.