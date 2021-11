Suomessa on voimassa alueellisia kokoontumisrajoituksia ja ravintolarajoituksia. Kuvituskuva.

Koronarajoitukset. Suomessa on voimassa alueellisia kokoontumisrajoituksia ja ravintolarajoituksia. Kuvituskuva.

Koronarajoitukset. Suomessa on voimassa alueellisia kokoontumisrajoituksia ja ravintolarajoituksia. Kuvituskuva.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) kieltää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa tästä päivästä alkaen.

Tätä suurempia tilaisuuksia voi järjestää, jos ottaa käyttöön koronapassin, jonka avulla rajoituksista voi vapautua. Koronapassi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Määräys on voimassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 16. joulukuuta saakka.

”Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut viime viikot koronaepidemian leviämisvaiheessa ja tilanne on edelleen heikentynyt viimeisen viikon aikana. Ilmaantuvuusluku on kohonnut 216:een /100 000 asukasta/14 vrk ja sairaalakuormitus uhkaa tehohoitoa vaativaa kirurgiaa. Rajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen”, avin tiedotteessa todetaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén kommentoi päätöstä Twitterissä.

”No nyt alkaa tapahtua – Varsinais-Suomessa kielletään koronaepidemian takia yli 50 henkilön sisätilaisuudet. Koronapassi mahdollistaa kuitenkin tilaisuudet. Tätä on odotettu. Neljäs aalto on otettava tosissaan”, Lindén tviittaa.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Kokoontumisrajoituksia voimassa Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

Avi voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Avi seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

HUSin ex-toimitusjohtaja, sdp:n Aki Lindén. Kuva: Kaisa Vehkalahti

Viime viikolla päätettiin kokoontumisrajoituksista Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella pois lukien Reisjärvi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kielsi maanantaista alkaen kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 henkilöä ja joissa on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista tai joissa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee parhaillaan kohdennettuja kokoontumisrajoituksia Uudellemaalle. Päätöstä odotetaan vielä tällä viikolla.

Helsingin Sanomat kertoo, että HUSin alueella koronapotilaiden määrä tehohoidossa on noussut tiistaina 14 potilaaseen, kun tehohoidon kriittisenä rajana on pidetty 15:tä potilasta. Laskennallisesti tilaa on vielä yhdelle koronapotilaalle, mutta 16. potilas aiheuttanee muutoksia, kertoo HUSin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen HS:lle.

HUS nosti valmiustilansa tehostettuun valmiuteen viime viikolla, koska monien muiden kuin koronaviruspotilaiden hoito on merkittävästi jonoutunut. Näin HUS varautuu esimerkiksi toimintojen siirtämisiin.

”Huolimatta tehokkaasta rokotekampanjoinnista rokoteaktiivisuuden hiipuminen jäljellä olevassa rokottamattomassa väestössä sekä rokotetun väestön immuunisuojan vähittäisen hiipumisen kanssa muodostaa merkittävän tautitaakan HUSin erikoissairaanhoidolle”, HUSin tiedotteessa todettiin.

Hallitus päätti maanantai-iltana myös ravintolarajoituksista neljälle uudelle alueelle.

LUE SEURAAVAKSI: