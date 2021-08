Tänään on saapunut Suomeen 102 henkilöä, jotka on evakuoitu Afganistanista Suomeen.

”Voin ilokseni kertoa, että 102 henkilöä on saapunut lennolla Suomeen tänä aamuna”, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi tiedotustilaisuudessa hetki sitten.

Suomi on järjestänyt Afganistanin evakuointitehtävään liittyvän lennon Tbilisistä Helsinkiin. Lento oli osa EU:n pelastuspalvelumekanismin koordinoimia Afganistanin evakuointilentoja. Suomi tarjoaa myös muille EU-maille mahdollisuutta käyttää Suomen lentoja omien maidensa evakuoitaville ja lennolla oli mukana Helsingin pelastuslaitoksen ensihoitotiimi varusteineen.

Kaikkiaan 170 evakuoitavasta tänään Suomeen on tullut noin puolet, Ohisalo totesi. Mukana on Suomelle töitä tehneitä afganistanilaisia. Kaikki on hoitunut sujuvassa viranomaisyhteistyössä.

Ohisalo haluaa tuplata Suomen pakolaiskiintiön

Valtioneuvoston päätöksen mukaan Afganistanista Suomeen voidaan tuoda yhteensä 170 viranomaisille työskennellyttä afganistanilaista, mukaan lukien heidän perheensä. Suomessa ulkoministeriö vastaa evakuointilennoista ja Maahanmuuttovirasto henkilöiden vastaanotosta Suomessa ja oleskelulupien käsittelystä.

Ohisalo mukaan evakuoidut voivat olosuhteisiin nähden hyvin, mutta viime viikkojen kokemukset ovat olleet ymmärrettävästi raskaita.

Evakuoidut eivät Ohisalon mukaan ohjaudu Suomessa turvapaikkaprosessiin, vaan heille myönnetään oleskelulupa neljäksi vuodeksi.

Ohisalo toisti tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa Suomen pakolaiskiintiön nostamisesta 1050:stä 2000:een Afganistanin tilanteen takia. Tällä uudelleensijoittamisella Suomi voisi Ohisalon mukaan kohdistaa apua kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin, kuten naisiin ja lapsiin.

Parempi varautuminen kuin vuonna 2015

Ohisalon mukaan Suomen varautuminen on nyt paremmalla tasolla kuin vuonna 2015, jolloin Eurooppaan ja myös Suomeen tuli suuri määrä turvapaikanhakijoita. Ohisalon mukaan esimerkiksi viranomaisyhteistyö on parantunut. Sittemmin on ollut myös harjoitustoimintaa.

Ohisalon mukaan tällä hetkellä ihmisiä siirtyy paljon Afganistanin lähialueille Iraniin ja Pakistanin alueelle. Liikettä on kuitenkin myös toiseen suuntaan ja Afganistaniin myös palataan esimerkiksi Pakistanista, Ohisalo muistutti.

Sisäministeri Ohisalo ja Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen kertovat tiedotustilaisuudessa Suomeen Afganistanista evakuoitavien henkilöiden tilanteesta.

Kähkösen mukaan evakuoitavia ollaan majoittamassa vastaanottokeskuksiin. Heidät majoitetaan eri puolille Suomea, eikä vastaanottopaikkakuntia nimetä tarkemmin.

Oleskelulupa aluksi 4 vuodeksi

Evakuointilistalla oleville 170 henkilölle myönnetään valtioneuvoston päätöksellä oleskelulupa humanitaarisella perusteella, eli heitä ei käsitellä turvapaikanhakijoina. Oleskeluluvan kesto on aluksi neljä vuotta. Maahanmuuttovirastolla on valmius käsitellä oleskeluluvat kiireellisesti.

Helsinki-Vantaan lentokentällä saapuneille on tehty rajaviranomaisten maahantulotarkastus sekä koronatestaus, joiden jälkeen heidät kuljetetaan vastaanottokeskuksiin. Heitä vastassa on myös muun muassa sairaanhoitohenkilökuntaa, joka huolehtii terveyteen liittyvistä akuuteista tarpeista.

Majoituksen lisäksi keskukset järjestävät tarvittavan terveyden- ja sosiaalihuollon.

Kun Maahanmuuttovirasto on myöntänyt oleskeluluvat, henkilöt siirtyvät vastaanottokeskuksista kuntiin. ELY-keskukset sopivat kuntien kanssa henkilöiden kuntaan sijoittamisista.