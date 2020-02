Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään, miten Suomessa pystyttäisiin puuttumaan tahalliseen tai törkeään huolimattomuuteen alipalkkauksen osalta.

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas) nosti asian esiin eduskunnan kyselytunnilla ja kysyi, aikooko hallitus käynnistää alipalkkauksen kriminalisoinnin.

”Suomeen on pesiytynyt yritysten reilua kilpailua estävä ja työntekijöiden palkkaturvan syöpäläinen. Sen nimi on alipalkkaus. Suomessa on vuosien saatossa kymmeniä kymmeniä viranomaisten toteamia alipalkkauskeissejä. Me muistamme puolalaisten sähkömiesten keissin ja että meillä joissain ravintoloissa kokit tekevät 250–300 tuntia kuukaudessa töitä 1 800 euron kuukausipalkalla”, Myllykoski sanoi eduskunnassa torstaina.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) totesi, että Myllykosken esiin nostama ilmiö ei ole kenenkään etu – ei myöskään niiden yritysten, jotka haluavat toimia asiaankuuluvilla pelisäännöillä.

”Tämän alipalkkauksen ongelmana on se, että näiden työehtosopimusten mukaisten vähimmäispalkkojen noudattamisen kiertäminen on sangen helppoa ja niistä seuraavat sanktiot ovat minimaalisia. Nyt hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset siitä, että etsitään keinoja siihen, miten pystyttäisiin esimerkiksi hallinnollisia sanktioita käyttämään siihen, että tämmöiseen tahalliseen tai törkeään huolimattomuuteen alipalkkauksen osalta voidaan puuttua. Meillä on työryhmä nyt tämän asian kimpussa. Tätä käydään läpi ja etsitään niitä keinoja yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa”, Haatainen sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) huomautti, että Suomen rikoslainsäädännössä alipalkkauksen vakavat muodot on jo kriminalisoitu, kuten työsyrjintä ja kiskonnan tapainen työsyrjintä.

Henrikssonin mukaan hallinnollisten sanktioiden käyttöä selvitetään nyt yhtenä harmaan talouden torjunnan toimenpiteenä.

”Erittäin tärkeä kysymys ja erittäin tärkeätä, että kiinnitätte myös huomiota siihen, että meillä todella tänä päivänä on sellaisia yrittäjiä tässä maassa, jotka käyttävät toisia ihmisiä aivan törkeästi hyväkseen. Pahimmissa tapauksissa voi olla kyse ihmiskaupasta, ja kaikkia tällaisia yrittäjiä vastaan pitää taistella. Suomessa tarvitaan rehellisiä yrittäjiä, niitä pitää tukea ja niitä pitää saada lisää, mutta juuri tällaista vastaan meidän pitää yhdessä taistella”, Henriksson sanoi.

Keskustelu alipalkkauksen kriminalisoimisesta ryöpsähti viime keväänä, kun Helsingin Sanomat uutisoi työntekijöiden hyväksikäytöstä useissa Helsingin nepalilaisravintoloissa. Tuolloin sdp ehdotti kriminalisointia, ajatus tyrmättiin kokoomuksesta.

Myös SAK vaati, että rikoslakiin lisätään alipalkkauksen kriminalisoiva säännös. SAK:n mukaan menettely tulee katsoa virallisen syytteen alaiseksi palkkarikokseksi, jos työnantaja maksaa yleissitovan työehtosopimuksen alittavaa palkkaa.

