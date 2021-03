Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 704 uutta koronavirustapausta. Perjantain päiväluku on hieman matalampi kuin edellisten päivien huippukorkeat luvut, mutta jatkaa epidemian kiihtyvää linjaa.

Suomen etelänaapuri Viron koronaluvut ovat tällä hetkellä Euroopan pahimpien joukossa. Maan päivittäisten uusien tartuntojen määrä on viime päivät ylittänyt säännöllisesti tuhannen tapauksen rajan, mutta perjantain luku on peräti 1536 uutta tartuntaa. Positiivisten testitulosten osuus on Virossa huomattavan korkea, sillä yli 20 prosenttia otetuista 7600 testistä oli positiivisia.

Uusista tartunnoista 951 havaittiin Harjun maakunnassa, ja niistä 675 pääkaupunki Tallinnassa, yleisradioyhtiö ERR kertoo.

