Ulkoministeriö suosittaa välttämään tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan Veneton, Lombardian, Piemonten ja Emilia-Romagnan alueille.

Ministeriö on päivittänyt matkustustiedotteensa Italiaan ja mainitsee nyt kyseiset neljä Pohjois-Italian aluetta turvallisuustasoltaan poikkeaviksi. Syynä on koronavirusepidemia, jonka tilanne on ministeriön mukaan muuttunut viime päivinä ja tartuntariski suurentunut.

LUE SEURAAVAKSI:

”Myös muilla alueilla on todettu tartuntatapauksia. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Italian viranomaiset ovat ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimenpiteitä. Tapahtumia on peruutettu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään. Viranomaisohjeiden seuraaminen tärkeää”, ulkoministeriö neuvoo matkustustiedotteessaan.

Ministeriön mukaan paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsihygieniaa.

”Kiristyneet turvallisuusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä ja matkustaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.”

LUE SEURAAVAKSI:

Ministeriö kehottaa noudattamaan Italiassa erityistä varovaisuutta.

”Melko turvallinen matkailukohde. Varo taskuvarkaita. Mielenilmauksia voi esiintyä. Vältä väkijoukkoja”, ministeriö toteaa Italian matkustustiedotteessaan.

Ulkoministeriö ja suurlähetystö seuraavat tilannetta tiiviisti.

Terveyden ja hyvin voinnin laitos (THL) kertoo, että Italiassa tapauksia on tähän mennessä todettu yli 2 000. Useissa eri maissa Euroopassa ja muualla on todettu matkailijoiden tapauksia, jotka liittyvät Italian tartuntaketjuihin. Saksassa ja Ranskassa on todettu THL:n mukaan noin 350 tapausta.

LUE SEURAAVAKSI:

THL katsoo epidemia-alueiksi tällä hetkellä Italian, Manner-Kiinan, Iranin ja Etelä-Korean. Epidemia-alueella tarkoitetaan alueita, jossa esiintyy laajempia tartuntaketjuja.

Euroopassa on todettu THL:n mukaan yhteensä noin 2 730 tapausta.

Tähän mennessä Suomessa on todettu seitsemän laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, joista kolme liittyy suoraan matkailuun ja neljä on jatkotartuntoja. Kaikki Suomessa todetut tapaukset ovat olleet lieviä.

LUE SEURAAVAKSI: