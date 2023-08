Mustastamerestä on tullut riskialtis paikka eskalaation kannalta, kun Venäjä vetäytyi heinäkuun lopulla Ukrainan viljasopimuksesta.

Naton valvonta Mustallamerellä on vilkasta. Merkittävä Nato-maa Turkki on alueella vahva. Venäjä on elokuun aikana yhä iskenyt Ukrainan viljakuljetuksiin.

”Venäjän toimet Mustanmeren kansainvälisillä vesillä luovat riskin sille, että tilanne eskaloituu sodaksi merellä Venäjän ja Naton välille”, sanoo yhdysvaltalaiskomentaja James Stavridis Politico-lehdelle.

Stavridis on toiminut Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen ja Naton joukkojen komentajana vuosina 2009–2013.

Venäjän toimilla Stavridis viittaa muun muassa tiistaiseen tapaukseen, jossa Venäjän sota-alus pysäytti turkkilaisaluksen varoituslaukauksilla ja venäläisjoukot nousivat alukselle Mustallamerellä. Stavridis uskoo, että jos Venäjä alkaa ottaa haltuunsa aluksia tai pelotella niitä pois, Nato vastaa asiaan humanitaarisella laivakäytävällä. Tällöin Nato suojelisi aluksia, jotka saapuvat ja lähtevät Ukrainan Odessan satamasta mahdollisesti taivaalta ja mereltä käsin.