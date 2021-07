Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin San Franciscon osaston puheenjohtaja Mary Daly varoittaa Financial Timesin haastattelussa, että koronaviruksen deltavariantti ja matala rokotekattavuus osassa maailmaa uhkaavat maailmantalouden elpymistä.

”Mielestäni yksi suurimmista riskeistä globaalille kasvulle on ennenaikainen voitonjulistus taistelussa koronavirusta vastaan”, sanoo Daly.

”Pandemia ei ole vielä ohi, olemme vasta pääsemässä siitä eroon.”

Daly huomauttaa, että vaikka monessa maassa rokotukset etenevät hyvin, maailmassa on paljon paikkoja, joissa edistystä ei tapahdu. Jos rokotekattavuutta ei kansainvälisesti saada nousemaan, uhkaa se Dalyn mukaan USA:n ja koko maailmantalouden elpymistä. Daly arvioi riskien kasvaneen.

Daly: Korkoja ei nosteta ennenaikaisesti

Yhdysvalloissa taloutta on elvytetty erittäin voimakkaasti ja talouden ylikuumentumisen riski on kasvanut. Inflaatio on kivunnut jo viiden prosentin kieppeille.

Fed ennusti kesäkuussa joutuvansa nostamaan korkoja enemmän ja nopeammin, kuin he aiemmin tänä vuonna olivat viestineet. Daly kuitenkin uskoo, että Fed pitäytyy aiemmassa suunnitelmassa, eikä nosta korkoja ennenaikaisesti.

Dalyn mukaan keskuspankin tulee pitää katseensa pitkän aikavälin tavoitteissaan, joita ovat täystyöllisyys ja hintavakaus. Hänen mukaansa korkoja nostetaan vasta, kun Fed on höllentänyt osto-ohjelmaansa.

Fedin virkamiesten keskuudessa korkojen noston ajankohdasta on kuitenkin erimielisyyttä. Osan mielestä korkoja tulisi hinata ylöspäin jo aiemmin.

Daly sanoo, että rokotusten etenemisestä on helppo olla innoissaan. Hän kuitenkin muistuttaa, että pandemia ei vielä ole ohi, emmekä voi vielä siirtyä pandemianjälkeiseen aikaan.

