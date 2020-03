Uusimaa eristettiin viime yönä muusta Suomesta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi, ja ravintoloita, kahviloita ja baareja on kehotettu sulkemaan ovensa. Määräaikainen laki ravintoloiden sulkemisesta on yhä valmistelussa.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan Helsingissä jotkin baarit ovat olleet auki ja ”varsin täynnä” myös viime yönä. Vapaavuori sanoi Ylen Ykkösaamussa, että se on surullista.

”Suurin toive Helsingissä ja Suomessa on selvitä tästä kriisistä pienemmin vaurioin kuin muualla maailmassa.”

Vapaavuoren mukaan valvonta ei ole aukotonta, sillä aina löytyy myös niitä, jotka eivät vetoomuksiin usko eivätkä niitä noudata.

Lue myös:

Vapaavuori vetosi vuokranantajiin, että yrittäjien vuokrissa tultaisiin nyt vastaan.

Pormestari myös uskoo, ettei koronakriisiin vastaaminen jää valtion tasolla rahasta kiinni.

Koko Suomessa varmistettuja uuden koronaviruksen aiheuttamia covid-19-tautitapauksia on nyt 1 163. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella näitä on 785. Helsingissä laboratoriovarmistettuja tapauksia on 390.

”Todellisten tartuntojen määrä on olennaisesti tätä isompi. Kuinka paljon isompi, sitä ei kukaan tiedä. THL:n mallinnusten mukaan tautihuippu nähdään vasta viikkojen päästä”, Vapaavuori sanoo.

Tehohoidossa olevien osuus on ollut noin neljännes sairaalahoidossa olevista, HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Hänen mukaansa tehohoitopaikkojen määrästä voi tulla pula HUSin alueella, jos tautitapausten määrä jatkaa nousuaan samaan tahtiin kuin aiemmin.

Eritystoimenpiteet ovat kuitenkin saattaneet hidastaa viruksen leviämistä.

Sekä Järvinen että Vapaavuori sanoivat, että joistakin terveydenhuollon tarvikkeista voi tulla pulaa, etenkin jos kriisi pahenee ja pitkittyy. Tarvikkeita kuluu suuret määrät, ja niiden käytön tulee olla järkevää, Järvinen muistuttaa.

Vapaavuoren mukaan nyt selvitetään, onko Suomessa mahdollista käynnistää omaa tuotantoa.

Lue seuraavaksi: