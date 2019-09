Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ammattiosastojen puheenjohtajat ympäri Suomen vaativat Antti Rinteen (sd) hallitukselta välittömiä toimia sitovan 0,7:n hoitajamitoituksen voimaan saattamiseksi.

Hallituksen esitystä odotetaan vielä tämän vuoden puolella. Hallituksen tarkoituksena on ensin säätää nykyinen 0,5:n suositus sitovaksi ja vasta sen jälkeen nostaa sitä 0,7:ään. Lakiin on tulossa siirtymäaika, jonka kestosta ei ole vielä tietoa. SuPerin mielestä nykysuosituksen tarkasteleminen on aivan turhaa.

”Viesti SuPerin jäsenistöltä on selvä: 0,7 nopeasti tai yhä useampi hoitaja jättää alan”, SuPerin tiedotteessa sanotaan.

”Mitoituksen siirtyminen vain pahentaa jo ennestään katastrofaalista tilannetta. Se tarkoittaa, että vanhusten turvallisuus väistämättä kärsii, hoitajien työturvallisuutta ei pystytä takaamaan ja tulevina vuosina meillä on yhä suurempi hoitajapula”, SuPer varoittaa.

”Lakiin luvattu 0,7:n mitoitus on turha, jos siihen ei löydy rahoitusta, sen toteutumista ei vaadita työnantajilta heti ja lain rikkomisesta ei seuraa sanktioita”, tiedotteessa myös sanotaan.

”Odotamme, että hallitus osoittaa 0,7:n hoitajamitoituksen välittömään toteuttamiseen riittävästi rahaa ja osoittaa näin arvostavansa vanhuksia ja hoitajia. Samalla annetut vaalilupaukset täytetään”, SuPerin ammattiosastojen puheenjohtajat sanovat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) osoitetussa kirjeessä.

