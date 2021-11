Jamie Hyneman on ollut LUTin kunniatohtori jo nelisen vuotta. Nyt hän on myös työelämäprofessori.

Yhteistyö. Jamie Hyneman on ollut LUTin kunniatohtori jo nelisen vuotta. Nyt hän on myös työelämäprofessori.

Yhteistyö. Jamie Hyneman on ollut LUTin kunniatohtori jo nelisen vuotta. Nyt hän on myös työelämäprofessori.

Myytinmurtajistakin tuttu keksijä ja tuotekehittäjä Jamie Hyneman on nimitetty LUT-yliopiston (Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto) työelämäprofessoriksi 15. marraskuuta alkaen. Määräaikainen tehtävä jatkuu viisi vuotta 14. marraskuuta 2026 saakka.

"Nimitys on minulle suuri kunnia. On mukavaa, että voin käyttää teknologia- ja liiketoimintakokemustani LUTin hyväksi. Odotan jo innolla tulevia projekteja ja haasteita", Hyneman kommentoi LUTin tiedotteessa.

Hyneman on toiminut LUT-yliopiston kunniatohtorina vuodesta 2017 lähtien. Hänen mukaansa on nimetty Lappeenrannan kampuksella sijaitseva J. Hyneman Center (JHC), jossa opiskelijat voivat tuottaa uusia ideoita ja ratkaisuja ongelmiin sekä rakentaa ja testata prototyyppejä. Verstas on avoinna kaikille LUT-konsernin opiskelijoille ja työntekijöille.

KUKA? Jamie Hyneman Keksijä ja tuotekehittäjä. Tunnetaan parhaiten Discovery Channelin Myytinmurtajat-tiedeohjelman (2006–2016) juontajana ja tuottajana. Myytinmurtajat kuvattiin Hynemanin M5 Industries -yrityksen tiloissa. Tila toimii nykyään hänen yksityisenä tutkimus- ja tuotekehityslaitoksenaan. Työskennellyt myös lemmikkieläinkauppiaana, eloonjäämistaitojen asiantuntijana, tilauslaivan kapteenina, sukeltajana ja erikoistehosteasiantuntijana. Rakentanut erikoistehosteita moniin tunnettuihin elokuviin ja tehnyt yhteistyötä useiden Yhdysvaltain kansallisten organisaatioiden ja erilaisten yritysten kanssa. Toimii Zeroavia-nimisen startup-yrityksen neuvonantajana. Yritys rakentaa maailman ensimmäisiä vetyä ja polttokennoteknologiaa hyödyntäviä lentokoneita. Keksinyt ja kehittänyt useita erilaisia liikkuvia laitteita sekä niihin liittyviä teknologioita, kuten etäohjattavan kulkuneuvon, jolla voidaan sammuttaa metsäpaloja. Hyneman on myös yksi Wavecam-robottikamerajärjestelmän kehittäjistä. Valmistunut venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaineesta Indianan yliopistosta. Asuu perheineen San Franciscon lahdella Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. LUT-yliopiston kunniatohtori vuodesta 2017 ja työelämäprofessori 15.11.2021–14.11.2026. Työelämäprofessorin tehtävä on osa-aikainen.

Hyneman on osallistunut aktiivisesti JHC-pajan toimintaan sen perustamisesta lähtien. Hän on muun muassa ollut mukana valitsemassa pajassa käytettävää teknologiaa, ohjannut opiskelijoiden projekteja sekä osallistunut esimerkiksi sähköisen ratakilpamoottoripyörän ja uusia opetusmahdollisuuksia luovan Telepresence-laitteen suunnitteluun yhdessä LUTin opiskelijoiden kanssa.

”Työelämäprofessorina aion kannustaa opiskelijoita innovatiivisuuteen ja tukea uusien innovaatioiden syntymistä JHC:ssä. Toivottavasti pääsen osallistumaan laajemminkin yliopiston toimintaan. Esimerkiksi ympäristöasiat ja erilaiset liikkumiseen tarkoitetut laitteet ovat erityisen lähellä sydäntäni”, Hyneman sanoo.

"Kaikkea ei voi kuitenkaan tietää etukäteen, koska kyse on innovaatiotoiminnasta. Yhteistyötäni LUTin kanssa ei siis ole syytä rajata liian tarkalla tavoitteiden määrittelyllä. Jotta voimme olla vaikuttavia, tarvitsemme ajattelua sekä laatikon ulko- että sisäpuolelta.”

Hyneman vierailee LUTin Lappeenrannan kampuksella 16.–19. marraskuuta ja pitää ensimmäisen luentonsa torstaina 18.11. klo 10–11 aiheesta "Peeling the Onion: How to Start Prototyping". Luentoa voi seurata verkossa Zoom-palvelun kautta.

Vuonna 2006 Myytinmurtajat-sarjan juuri alettua Metallitekniikka-lehti sai Hynemanilta kollegoineen haastattelun Las Vegasissa. Voit lukea sen tästä.

LUE SEURAAVAKSI: