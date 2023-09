Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä oli yksi Puumessujen pääpuhujista. Tämä kuva on Kemistä maaliskuulta 2023.

Ilmastonmuutos uhkaa metsiä. Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä oli yksi Puumessujen pääpuhujista. Tämä kuva on Kemistä maaliskuulta 2023.

Yksi Suomen metsäteollisuuden suurimmista haasteista tulevaisuudessa on ilmastonmuutos, arvioi Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

”Se tulee aiheuttamaan Suomessa väistämättä tuhoja: hyönteisiä, kasvitauteja. Niitä nähdään jo ja ne vaikuttavat puutavaran laatuun.”

Hämälä esitti näkemyksensä Puumessuilla Jyväskylässä torstaina 7. syyskuuta pitämässään puheenvuorossa suomalaisen sahateollisuuden tulevaisuudesta. Hän kehotti metsäalan toimijoita seuraamaan aktiivisesti metsien tilaa.

”Kun uusia metsiä perustetaan uudistamishakkuiden (avohakkuiden) jälkeen, täytyy katsoa, että metsien rakenteet ovat kestävämpiä ilmastonmuutoksen rasitukselle kuin mitä meidän nykyiset metsät ovat.”

Yksipuoliset metsät ovat monimuotoisia metsiä alttiimpia tuhoille.

Metsien monimuotoisuuteen täytyy kiinnittää huomiota ja olla aktiivinen ilmastonmuutoksen, metsätuholaisten ja kuivuuden riskien torjunnassa.

”Fakta on, että tulevina vuosina ja vuosikymmeninä siltä suunnalta ongelmia on saapumassa.”

Hämälä nosti varoittavaksi esimerkiksi Kanadan länsiosien mittavat metsätuhot. Mäntyjä on tappanut kaarnakuoriainen, vuoristoniluri. Vuosittaisten metsäpaloalueiden pinta-alat puolestaan ovat keskimäärin olleet noin 500 000–700 000 hehtaaria.

Ilmaston lämpeneminen tuo yhä enemmän metsätuhoja, kun kuivuus ja sään ääri-ilmiöt lisääntyvät.

Huolen metsien yksipuolistumisesta on tuonut esiin myös Luonnonvarakeskus Luke. Se on tehnyt selvityksen eri puulajien viljelymahdollisuuksista Suomessa.

Kuusen osuus on 2000-luvulla kasvanut talousmetsissä ja tarkemmin metsänviljelyssä. Viime vuosina sen osuus on ollut koko maan tasolla hieman yli 50 prosenttia ja useissa maakunnissa yli 70 prosenttia viljelypinta-alasta. Samaan aikaan männyn, rauduskoivun ja muiden puulajien viljelyn osuus on supistunut huomattavasti, selviää Luken tilastoista.

Kuusi on altis muun muassa ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvälle kuivuudelle ja siitä aiheutuville seuraustuhoille. Kuuselle vakavia tuhoja aiheuttavan juurikäävän ennakoidaan hyötyvän ilmastonmuutoksesta. Tästä syystä kuusen viljelyyn sisältyy riskejä.

Puulajiston yksipuolistuminen johtaa myös puista riippuvaisen lajiston yksipuolistumiseen, Luke huomauttaa tutkimuksessaan. Sen mukaan kuusen yksipuolinen suosiminen ravinteikkaimmilla kasvupaikoilla ei tue metsien monimuotoisuutta.

Luke tarkasteli selvityksessä 25 puulajia, joista seitsemällä arvioitiin olevan parhaat mahdollisuudet taloudellisesti kannattavaan viljelyyn. Näitä olivat tervaleppä, hieskoivu, tammi, siperianlehtikuusi, douglaskuusi, hybridihaapa ja kontortamänty.

Kanadan ongelmat ovat Suomen mahdollisuus

Kun havupuuteollisuudella on ollut Pohjois-Amerikassa ongelmia kasvi- ja muiden tuhojen kanssa, on tuotanto vähentynyt. Samalla Yhdysvaltojen etelävalloissa plantaaseilla kasvatetut puut ovat vallanneet markkinaa.

Sen seurauksena Hämälä näkee Pohjoismaiden metsäteollisuudelle vientimarkkinaraon. Asiassa tosin on mutta.

”Pohjoismaiden ongelma on metsävarojen korkea käyttöaste”, hän lisää.

Metsien käyttöön on EU-tasolla tulossa sääntelyä.

”Mahdollisuutemme Pohjoismaissa oleellisesti lisätä puunkäyttöä on hyvin vähäinen. Pikemminkin haaste on, saammeko nykyiset käyttömäärät ylläpidettyä”, Hämälä ennustaa.

Hämälä muistutti, että jo 1800-luvun puolivälissä suomalaisten metsien käyttöön tuli rajoituksia.

”Tuli laitoskohtaisia rajoituksia, paljonko tukkeja saa laitoksella sahata. Niitä me tänä päivänä koetetaan kovasti vastustaa, puunkäytön rajoituksia.”

Metsien talouskäyttö lisääntyi 1850-luvun taitteen jälkeen, kun höyrysahojen käyttöönotto hyväksyttiin. Sen myötä sahateollisuudesta tuli merkittävä teollisuudenala ja osa Suomen vientiteollisuutta.